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«После удара поднимался такой купол-гриб». Что рассказывают очевидцы бомбёжек на Мерлинском полигоне
После распада огромной страны жизнь конкретно в полесских местах усложнилась ещё больше. Под два десятка белорусских деревень навсегда стали украинскими.
Казалось невозможным, что бывшие земляки вдруг стали гражданами разных стран. Те, кто живет сегодня по ту сторону, хорошо помнят Мерлинский полигон, где прошло их детство.
Светлана, жительница д. Дроздынь (Украина):
Напугать этих людей взрывами и бомбами казалось невозможным. К тому же, после учений, если повезёт первому прийти на поле, можно было найти много полезных в быту вещей.
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«После удара поднимался такой купол-гриб». Что рассказывают очевидцы бомбёжек на Мерлинском полигоне
После распада огромной страны жизнь конкретно в полесских местах усложнилась ещё больше. Под два десятка белорусских деревень навсегда стали украинскими. Новые...
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