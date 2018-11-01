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Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?
Шведская станция слежения. Это она в апреле 1986 года первой сообщит о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Однако за четверть века, в 1961 году в СССР произойдёт нечто такое, отчего зуммеры безопасности загудят не менее тревожно.
Алексей Малашко, заместитель командира по идеологической работе авиационного полигона:
Нет смысла перечислять все типы ядерных ракет, базировавшихся в БССР. Интересно другое – едва территорию Беларуси покинула последняя ракета, как тут же спала и завеса секретности с бывших баз.
Версия о ядерном взрыве с годами кажется всё более призрачной и абсурдной. Дебаты не утихают до сих пор.
Алексей Малашко:
И тем не менее. В отдельных источниках есть информация, что территория болот стала местом «утилизации» ядерных бомб, списанных с вооружения. В течение нескольких лет пристанище здесь нашёл не один такой «подарок».
Есть ещё одна точка зрения. Скорее всего, речь шла о небольших тактических зарядах, которыми предполагалось атаковать наступающие войска противника. У американцев, к примеру, небольшие заряды для безоткатных орудий были готовы уже к концу 50-ых годов прошлого века.
Впрочем, в отдельных случаях речь идёт о совершенно других испытаниях.
Адам, житель Мерлинских хуторов:
До сих пор нет чёткого ответа: кто имел туда доступ и что, на самом деле, там происходило. Первым человеком, который заговорил о базе среди болот, стал полковник ГРУ Генерального штаба Вооружённых сил СССР Олег Пеньковский.
Именно он в период работы на иностранную разведку, в конце 50-ых – начале 60-ых, слил врагу точные координаты полигона.
Иван Супрунчик:
По 500, по тонне те бомбы кидали.
И всё же предателя ждало страшное наказание. На вопрос прокурора о том, что вынудило его встать на путь преступления, он ответил: «Алкоголь, себялюбие, тщеславие, недовольство работой, любовь к лёгкой жизни привели меня на преступный путь». 11 мая 1963 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к расстрелу.
Возможно, именно признание Пеньковского и заставило правительство СССР свернуть ядерные испытания.
Владимир Бытченко, начальник авиационного полигона:
Между тем, документально подтверждается, что первые воздушные ядерные испытания проводились практически в одни и те же сроки – с сентября по ноябрь 1961 года на Семипалатинском и Новоземельском ядерных полигонах.
То есть, ещё проводились первоначальные испытания, а до практической отработки бомбометания «изделиями» с ядерной начинкой, пусть и изъятой, дело просто не могло дойти.
Яков Линник, начальник Полесского военного полигона:
Владимир Бытченко:
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Шведская станция слежения. Это она в апреле 1986 года первой сообщит о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Однако за четверть века, в 1961 году в СССР произойдёт нечто...
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