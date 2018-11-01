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Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?

02.11.2018 21:48 — Разное | СТВ  
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Шведская станция слежения. Это она в апреле 1986 года первой сообщит о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Однако за четверть века, в 1961 году в СССР произойдёт нечто такое, отчего зуммеры безопасности загудят не менее тревожно.

Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?

Алексей Малашко, заместитель командира по идеологической работе авиационного полигона:
Какие бывают ядерные взрывы: подводные, подземные, наземные, воздушные. У нас в Советском Союзе были ядерные полигоны, на которых, я думаю, что испытывали ядерное оружие. И это было нормальным.

Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?

Иван Супрунчик, директор Музея этнографии деревни Теребличи:
Так говорят, что были шахты тут ракетные. Что-то могло быть такое – ядерный взрыв или испытания были.

Но никто у нас толком не знает.

Нет смысла перечислять все типы ядерных ракет, базировавшихся в БССР. Интересно другое – едва территорию Беларуси покинула последняя ракета, как тут же спала и завеса секретности с бывших баз. 

Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?

Версия о ядерном взрыве с годами кажется всё более призрачной и абсурдной. Дебаты не утихают до сих пор.

Алексей Малашко:
В 90-ые годы это выскочило. Что такое ядерный взрыв: ударная волна, световое излучение, 40,50, 100, 150 километров.

Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?

Василий Ярошик, командир полигонного взвода:
Как вы себе представляете ядерный взрыв? Даже самой маленькой мощности – там бы ничего не осталось живого на полигоне, если бы он был.

И тем не менее. В отдельных источниках есть информация, что территория болот стала местом «утилизации» ядерных бомб, списанных с вооружения. В течение нескольких лет пристанище здесь нашёл не один такой «подарок». 

Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?

Иван Яромич, заместитель председателя Столинского райисполкома, начальник передвижной механизированной колонны:
Я здесь по этому полигону ездил, и если здесь бы, не дай Боже, были ядерные испытания, да я никогда в жизни не поверю, что туда могли запустить людей. Я не верю, что могли бомбить и на следующий день пускать людей, машинами ездить, дышать.

Это – абсурд.

Есть ещё одна точка зрения. Скорее всего, речь шла о небольших тактических зарядах, которыми предполагалось атаковать наступающие войска противника. У американцев, к примеру, небольшие заряды для безоткатных орудий были готовы уже к концу 50-ых годов прошлого века.

Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель культуры РБ:
Бомбометания разные бывают! Одна боевыми бомбами метает, другая – прицельное бомбометание – это болванки падают.

Впрочем, в отдельных случаях речь идёт о совершенно других испытаниях.

Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?

Адам, житель Мерлинских хуторов:
Не помню, в каком году, была статья в «Советской Беларуси» про этот полигон. Что людей не выселили всех, а испытывали химическое оружие. Люди про это ничего не знали. Там осталось 5 человек, они собрались вместе и написали эту статью в газету.

Споры о секретности полигона продолжаются и по сей день.

До сих пор нет чёткого ответа: кто имел туда доступ и что, на самом деле, там происходило. Первым человеком, который заговорил о базе среди болот, стал полковник ГРУ Генерального штаба Вооружённых сил СССР Олег Пеньковский.

Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?

Именно он в период работы на иностранную разведку, в конце 50-ых – начале 60-ых, слил врагу точные координаты полигона.

Иван Супрунчик:
Мне кажется, что там ничего такого секретного не было. Они побомбят там, и улетели.

Там такие воронки были, как наш музей.

По 500, по тонне те бомбы кидали.

Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?

И всё же предателя ждало страшное наказание. На вопрос прокурора о том, что вынудило его встать на путь преступления, он ответил: «Алкоголь, себялюбие, тщеславие, недовольство работой, любовь к лёгкой жизни привели меня на преступный путь». 11 мая 1963 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к расстрелу. 

Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?

Возможно, именно признание Пеньковского и заставило правительство СССР свернуть ядерные испытания. 

Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?

Владимир Бытченко, начальник авиационного полигона:
Те донесения, которые составлялись, они составляли некоторую государственную тайну.

Между тем, документально подтверждается, что первые воздушные ядерные испытания проводились практически в одни и те же сроки – с сентября по ноябрь 1961 года на Семипалатинском и Новоземельском ядерных полигонах.

Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?

То есть, ещё проводились первоначальные испытания, а до практической отработки бомбометания «изделиями» с ядерной начинкой, пусть и изъятой, дело просто не могло дойти.

Атомная загадка Беларуси! Что, на самом деле, испытывали на полешуках за 25 лет до Чернобыля?

Яков Линник, начальник Полесского военного полигона:
Кому надо, тот знал все эти секреты.

Владимир Бытченко:
Самолёт разгонялся под углом 90 градусов и вверх, и отцеплял эту бомбу.

Он имитировал ядерный взрыв.

Тайны Беларуси: Мерлинский полигон
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Шведская станция слежения. Это она в апреле 1986 года первой сообщит о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Однако за четверть века, в 1961 году в СССР произойдёт нечто...
 
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