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«Мама в печи блины пекла, а они уже хату ломают». Как выселяли людей перед строительством Мерлинского полигона
В 60-ые годы на фоне обострения отношений с США и блоком НАТО на территории БССР начинают активно размещать боеголовки с ядерными зарядами.
Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель культуры РБ:
Западнее лежали страны Варшавского договора, которые, хоть формально и были союзниками, но ненадёжными.
Алексей Малашко, заместитель командира по идеологической работе авиационного полигона:
Владимир Бытченко, начальник авиационного полигона:
На наших аэродромах стояли дальние бомбардировщики, готовые по первому приказу взять курс строго на Запад.
Владимир Бытченко:
Среди людей тут же появилась зловещая версия. Дескать, поблизости испытывают новое запрещённое оружие массового поражения!
Владимир Бытченко:
Советский Союз якобы сбросил на белорусские Ольманы атомную бомбу. Возможно ли это? История тогда казалась вполне правдоподобной. Мир ещё помнил Хиросиму и Нагасаки. Атаки японских городов поставили точку во Второй мировой войне и навсегда вошли в историю, как самые беспощадные.
Споры о целесообразности бомбардировок продолжаются до сих пор: одни считают, что только так можно было предотвратить ещё большие потери с обеих сторон. Другие называют действия США аморальными и преступными. Несмотря на то, что в 1945 году не существовало никаких международных соглашений, прямо или косвенно запрещавших применение ядерного оружия. Есть и такая точка зрения: мол, главной целью атомных бомбардировок было повлиять на СССР перед его вступлением в войну с Японией на Дальнем Востоке.
Шрамы на теле Страны восходящего солнца ещё долго заживали, в то время как 6 августа 2015 года, в годовщину бомбардировок, внук президента Трумэна Клифтон Трумэн Дэниел заявил: «Дед до конца жизни считал, что решение сбросить бомбу на Хиросиму и Нагасаки было верным, и США никогда не попросят прощения за это». Впрочем, люди из белорусской глубинки едва ли провели параллель между японским грибом и ольманским. Но обстановка накалилась до предела.
Иван Яромич, заместитель председателя Столинского райисполкома, начальник передвижной механизированной колонны:
Жизнь на болоте разделилась на «до» и «после».
Однако настоящий кошмар начался через несколько дней.
Мария Потрубейко, жительница Мерлинских хуторов:
Василий Ярошик:
Ничего не подозревающих местных жителей стали спешно отселять с Мерлинских хуторов и соседних деревень. Всего вывезли около десяти сёл!
Мария Потрубейко:
Куда, а главное – зачем? «Таков приказ» – это всё, что удавалось услышать от военных в ответ на отчаянные вопросы людей.
Адам, житель Мерлинских хуторов:
Смириться с трагедией не мог никто. Из-за завесы секретности многим казалось, что начались очередные репрессии.
Иван Супрунчик, директор Музея этнографии деревни Теребличи:
Крики над болотами не стихали несколько дней. Тут же начинали разбирать дома. Вместе с родными стенами рушились и судьбы живших там людей.
Мария Потрубейко:
После его визита дело сдвинулось с мёртвой точки. В своем обращении к людям он сделал упор на то, что все ещё болело – трагическую гибель их односельчан в годы Второй мировой. Мол, очень важно разместить тайный полигон именно здесь, в тылу, чтобы он был скрыт от противника высокими лесами и непроходимыми болотами.
Николай Чергинец:
Ход оказался верным: скрепя сердце, люди уступили.
Некоторые даже попали за условную границу – на территорию Украинской ССР. Кто-то – в Казахстан.
Близкие родственники разъезжались на сотни километров друг от друга. Стирали из памяти старые и запоминали новые адреса. Привыкали к чужому, отчаянно цепляясь за своё.
Иван Яромич:
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«Мама в печи блины пекла, а они уже хату ломают». Как выселяли людей перед строительством Мерлинского полигона
В 60-ые годы на фоне обострения отношений с США и блоком НАТО на территории БССР начинают активно размещать боеголовки с ядерными зарядами. Николай Чергинец,...
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