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XXV Международный кинофестиваль «Лістапад». Первые впечатления с открытия

02.11.2018 21:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Познавая белый свет». В Минске открылся юбилейный международный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

XXV Международный кинофестиваль «Лістапад». Первые впечатления с открытия

XXV Международный кинофестиваль «Лістапад». Первые впечатления с открытия

Опять 25! «Лістапад» снова дарит Минску праздник кино. Тарелку на счастье в «Москве» разбивают почётные гости: Ромео из «В бой идут одни старики» Рустам Сагдуллаев и Светлана Немоляева – Олечка Рыжова из «Служебного романа».

XXV Международный кинофестиваль «Лістапад». Первые впечатления с открытия

Светлана Немоляева, народная артистка РСФСР:
Когда я в театре сказала, что меня пригласили на «Лістапад» и что я поеду, то актеры, которые много снимались в Беларуси, в Минске, сказали: «Ой, Светка, как здорово!». Все очень обрадовались, и я прежде всего, потому что я люблю очень Минск.

XXV Международный кинофестиваль «Лістапад». Первые впечатления с открытия

Сегодня вручили спецприз Президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности  в киноискусстве». Его удостоился Рустам Сагдуллаев.

XXV Международный кинофестиваль «Лістапад». Первые впечатления с открытия

Открылся фестиваль «Холодной войной». Фильмом знаковым хотя бы благодаря режиссёру. Павел Павликовский – обладатель «Оскара» за «Иду». А ещё это лучший режиссёр по версии жюри Каннского фестиваля.

Фильмы, где есть история, современность, чувства. Игорь Сукманов о кинофестивале «Лiстапад»

Не обойдётся и без провокационных картин. Впервые в Беларуси покажут фильм «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера.

XXV Международный кинофестиваль «Лістапад». Первые впечатления с открытия

Автор «Нимфоманки» и «Меланхолии» – режиссёр со скандальной репутацией. Его работы – с их, порой, жестоким жизнеописанием – не оставляют равнодушными.

XXV Международный кинофестиваль «Лістапад». Первые впечатления с открытия

Свои работы, в основном, документальные в Беларусь привезут лучшие киношколы мира из Германии, Китая, Франции, Дании. Меломанов ждут и ретроспективы с россыпью громких имён: Аньес Варда, Паоло Соррентино, Клер Дени.

XXV Международный кинофестиваль «Лістапад». Первые впечатления с открытия

Ирина Демьянова, директор программ неигрового кино Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Есть фильмы немножко эстетские, тихие, в них вроде ничего не происходит, но за этим вырастает мир, вырастают смыслы, которые ты для себя, может быть, постигаешь и открываешь.

Покажут, конечно же, и белорусское кино. Некоторые из фильмов уже знакомы зрителям. К примеру, «Хрусталь», лента, выдвинутая от страны на «Оскар». Всего зрители увидят 18 отечественных картин. В том числе, анимационных.

XXV Международный кинофестиваль «Лістапад». Первые впечатления с открытия

Всего кинолюбителей ждут 167 фильмов. Это, прежде всего, работы из посткоммунистических стран, хотя будет и экзотика, скажем, ленты из Кении и ЮАР. Их покажут в шести минских кинотеатрах. Билеты на все сеансы уже в продаже.

XXV Международный кинофестиваль «Лістапад». Первые впечатления с открытия

Дмитрий Боярович, СТВ:
Организаторы «Лістапада» не раз подчёркивали: программа фестиваля тщательно отобрана. Это лучшее высокоинтеллектуальное кино, которое злит, радует, но так или иначе учит. Так что, какие бы картины вы ни выбрали – не ошибётесь.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Познавая белый свет». В Минске открылся юбилейный международный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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