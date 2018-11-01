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Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

02.11.2018 21:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Масштабная модернизация производства и сотни новых рабочих мест. Александр Лукашенко 2 ноября посетил Витебский меховой комбинат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

Ранее убыточное предприятие пережило второе рождение и теперь является наглядным примером успешного партнёрства государства и частного бизнеса. Благодаря финансовой поддержке здесь наладили переработку пушно-мехового сырья и сейчас осваивают новое направление – пошив меховой одежды и аксессуаров. Модную коллекцию Президент смог оценить лично.

Примечательно, что модернизацию производства в Витебске завершили накануне 7 ноября. Делать подобные подарки белорусам в нашей стране уже стало доброй традицией.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

Норковые, кроличьи, овечьи – шубы классические, шубы-трансфомеры, дубленки, шапки, манто - обилие фактур и смелый дизайн. Новую коллекцию изделий в преддверие сезона и впервые после модернизации представляет Витебский меховой завод.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

И здесь полная ориентация на потенциального покупателя: использованы качественные материалы, учтены мировые модные тренды, и даже погодные условия. Скажем, белоснежную норковую шубу от капризов погоды защитит дождевик. Над новой коллекцией трудилась дизайнер Татьяна Ефремова, она как раз вернулась к работе из 4 декрета на прежнее место работы, но в новых условиях.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

Татьяна Ефремова, дизайнер Витебского мехового комбината:
Здесь всегда был полный цикл. Но сейчас, после реконструкции, здесь, конечно, все самое современное оборудование. Новинки самые последние в области обработки мехов, оборудование, с помощью которого можно делать самые актуальные вещи. И по кожевой стороне, и по меху.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

А начиналось все больше 40 лет назад с производства шапок, позже взялись за более крупные изделия, но предприятие перестало быть рентабельным, попав в список проблемных. Четыре года назад площади витебского мехового за одну базовую продали обувному холдингу «Марко».

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

Модернизация обошлась в 24 миллиона долларов. Заменили все до последнего винтика, практически полностью сохранив главное – коллектив в 200 человек, штат планируют увеличить. И вот, накануне 7 ноября, по доброй традиции, обновленное предприятие распахнуло свои двери.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

Среди первых гостей – глава государства. Ему докладывают: завод еще не заработал на полную мощь. Постепенно включаются определенные механизмы, машины. Уже в 2019 здесь планируют выйти на полную мощность. А это выделка 300 тысяч штук овчины и 250 тысяч норки в год, но есть проблема с сырьем.

Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

Кстати, сейчас овчину закупают в Испании, Австралии и Южной Америке. В то время как пушнину используют белорусскую в основном из пинских и калинковичских зверохозяйств.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

Производить здесь будут все: от обувных подкладок до люксовых шуб. Соответственно, и к сырью требования разные. Александру Лукашенко показали практически полный цикл производства. Конечно, часть работы, как, например, сортировка производится исключительно вручную.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

Но большинство процессов, конечно, автоматизировано. Вот сушильная машина, а вот та, что придает замысловатый узор любой выделке.

Кстати, примерка началась прямо в цехах. Президент справедливо решил, что изделия лучше всего оценивать на тех, кто их будет носить.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

Оборудование на 100 % новое. На выделке – машины из Италии, Турции. На пошиве – Германия, Япония, Греция, Италия. Наши шубы, обещают, будут не хуже по качеству мировых лидеров в меховой индустрии. Президент задает резонный вопрос, как на ощупь?

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

Экскурсию Президенту проводит начальник производства Татьяна Шишкова. И если с технической точки зрения вопросов нет, то с кадрами – проблемы. Для запланированных объемов их попросту не хватает.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

Татьяна Шишкова, начальник производства Витебского мехового комбината:
Для того, чтобы достичь нам заданных объемов производства, предприятию необходимо набирать новые кадры. Для предприятия это, конечно, немножко сложная задача. Потому что ни в одном учебном заведении нужные нам специалисты не подготавливаются. Всех специалистов, всех рабочих мы учим здесь, на месте. Учим, переучиваем. Закрепляем за нашими опытными работниками.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

Такими, как например Любовь Ходос – скорняк-раскройщик. В 1986 году закончила училище на меховщика, тогда еще были такие направления в системе образования. С тех пор места работы не меняла. С таким опытом она может работать с любым мехом и на любой операции. Универсальный специалист. Что важно: скорняки работают вручную – этот труд не заменишь никакой машиной, поскольку каждая ворсинка должна быть идеальной. Иначе изделие будет считаться бракованным.

Любовь Ходос, скройняк-раскройщик 6-го разряда :
Вво-первых, у нас были старые машины, сейчас новые. Как скорняки мы кроили старыми заготовками, которые нам слесаря оттачивали, сейчас у нас новые ножи. Мы кроим лезвиями. Это намного легче, намного проще и красивее срез. Изделие получается более качественным.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

На закупку нового оборудования потратили около 14 миллионов долларов. Президент акцентирует на этом внимание и напоминает о необходимости импортозамещения – это пусть и не самый легкий, но верный путь.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы завозим по импорту миллиарды долларов. Возьмите там поставьте. Вы в Орше так поставьте. Поставьте одного технолога, если вы не очень соображаете в технологиях, он приедет, выстроит технологическую цепочку, найдет пару толковых человек, которые в этом разбираются и начнем производство. Импортозамещение – это тот путь, по которому мы должны идти.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

Этот же вопрос касается и сырья, даже потребностей витебского мехового комбината, существующие в стране предприятия не могут удовлетворить. Президент поручил детально проработать этот вопрос и решить: стоит ли строить отдельный завод для выделки конкретных видов кожи либо же можно наладить производство на уже существующих заводах.

В Беларуси с советских времен сохранили добрую традицию: открывать знаковые и значимые для жителей нашей страны объекты в преддверии 7 ноября. В основном это, конечно, новоделы. Но Александр Лукашенко подчеркивает – важно сохранять и модернизировать то, что уже есть.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

Александр Лукашенко:
Первый подарок народу – здесь, да? Это мы расписали к 7 ноября подарки народу и по графику каждый член правительства, высшие должностные лица и Президент должны проехать и сказать, что сделали за год. 7 ноября – это ж праздник подарков. Очень солидно, мне нравится то, что 500 и даже 600 тут будет занято человек. Компактное, относительно небольшое предприятие, среднее, в это надо вкладывать.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

У нас много таких предприятий, где умеют что-то делать, но они не модернизированы. Одна третья часть, ну четверть – точно. Люди умеют, их не надо обучать, есть человек 150, это у тебя уже костяк. Наращивать надо производство. Новую школу строить сложно, новая школа – это ты догоняешь кого-то. Догнать трудно, а надо развивать то, что есть, чтобы это не погибло, подхватывать.

Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко

Алёна Сырова, СТВ:
Очевидно, что Витебский меховой комбинат и результаты его модернизации – яркий пример того, что овчинка стоит выделки. Если продукция, произведенная здесь, станет достойным адресным презентом во время новогодних праздников, то сам завод уже стал актуальным подарком в преддверии 7 ноября для жителей этого региона.
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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Масштабная модернизация производства и сотни новых рабочих мест. Александр Лукашенко 2 ноября посетил Витебский меховой комбинат, сообщили в...
 
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