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15 человек погибли из-за драки пассажирки и водителя автобуса. Происшествие попало на видео

02.11.2018 21:54 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Причиной падения пассажирского автобуса в реку Янцзы на юго-западе Китая стала драка между пассажиркой и водителем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствует видеозапись из транспортного средства, которое подняли со дна.

15 человек погибли из-за драки пассажирки и водителя автобуса. Происшествие попало на видео

Авария произошла 28 октября. Автобус выехал на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем, и, пробив ограждение, упал в реку.

15 человек погибли из-за драки пассажирки и водителя автобуса. Происшествие попало на видео

В момент происшествия в салоне находились 15 человек. Тела 13 найдены и опознаны. Поиски двоих погибших продолжаются.

15 человек погибли из-за драки пассажирки и водителя автобуса. Происшествие попало на видео
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15 человек погибли из-за драки пассажирки и водителя автобуса. Происшествие попало на видео

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Новости Китая. Причиной падения пассажирского автобуса в реку Янцзы на юго-западе Китая стала драка между пассажиркой и водителем, сообщили в программе Новости «24...
 
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