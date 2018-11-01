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Порошенко встретится с патриархом Варфоломеем в рамках визита в Турцию

02.11.2018 22:20 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко планирует встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем во время своего официального визита в Турцию, сообщила представитель главы украинского государства в Верховной Раде Ирина Луценко.

"И обязательно он заедет ко Вселенскому патриарху, чтобы поблагодарить его за позицию по Томосу, уже объявленную", - сказала И.Луценко в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Как сообщалось, П.Порошенко посетит Турцию 3-4 ноября

17 апреля этого года президент Украины сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос (указ) о создании "единой поместной церкви" республики. Эта идея вызвала протест Московского патриархата и его самоуправляемой части - канонической УПЦ, которая об автокефалии не просила.

В сентябре патриарх Варфоломей направил в Киев двух экзархов, которым предстоит подготовить почву для создания автокефальной церкви, независимой от Московского патриархата. 11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине.

В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко планирует встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем во время своего официального визита в Турцию, сообщила...
 
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