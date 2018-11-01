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ЕС, Франция, ФРГ и Великобритания сожалеют в связи с решением США восстановить санкции против Ирана

02.11.2018 22:01 — Разное | Интерфакс  
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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хейко Маас, а также глава британского МИД Джереми Хант выразили сожаление в связи с решением США восстановить санкции в отношении Ирана.

В совместном заявлении, которое также подписали министры финансов Франции, ФРГ и Великобритании - Брюно Ле Мэр, Олаф Шольц и Филип Хаммонд, они заявили о намерении продолжать работу с другими странами, в том числе Россией и Китаем, для поддержания ведения финансовой деятельности с Ираном.

"Будучи сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), мы привержены работе, среди прочего, посвящённой сохранению и поддержанию эффективных финансовых каналов с Ираном и продолжению экспорта Ираном нефти и газа", - говорится в их совместном заявлении, опубликованном пресс-службой Евросоюза.

"По этому, а также другим вопросам наша работа продолжается, в том числе с Россией и Китаем, которые являются участниками СВПД, а также с третьими странами, заинтересованными в поддержке СВПД", - отмечается в нем.

Стороны также отметили, что остаются привержены обязательствам в рамках СВПД, и надеются, что Тегеран со своей стороны также будет выполнять свою часть договоренностей.

Ранее в пятницу администрация президента США Дональда Трампа объявила, что восстановит все санкции, снятые с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года. Нарушителей санкционного режима в отношении Ирана ждут "суровые последствия", предупредили в Белом доме.

Санкции затрагивают финансовый и энергетический секторы Ирана. Вступая в силу с понедельника, санкции ударят по странам, которые продолжают импортировать иранскую нефть или же работают с подсанкционными иранскими компаниями.

Глава Минфина США Стивен Мнучин в пятницу заявил, что если через специальный механизм расчетов с Ираном, создаваемый ЕС с участием других стран, будут проходить транзакции, позволяющие обойти санкции США, то США "будут агрессивно защищаться".

В то же время он отметил, что не ожидает, что при помощи этого механизма будут осуществляться какие-либо значительные транзакции.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что США временно освобождают от иранских нефтяных санкций восемь стран. Когда у него спросили, будет ли ЕС освобожден от этих санкций, он ответил отрицательно.

"ЕС не получит освобождения", - сказал М.Помпео.

Как сообщалось, пять стран-подписантов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) на полях сессии Генассамблеи ООН в сентябре договорились о создании механизма противодействия санкционным ограничениям США против Ирана.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и назвал это соглашение худшим в истории США.

 
 
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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хейко Маас, а также глава британского МИД Джереми Хант...
 
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