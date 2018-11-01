В пятницу, 2 ноября, в Несвиже состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). Подробности — на страницах «НН».
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В духе советского времени…
02.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны
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В пятницу, 2 ноября, в Несвиже состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ)....
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