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В столице наградили лучших работников СМИ Минской области

02.11.2018 22:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Виртуозы пера. В столице наградили лучших представителей средств массовой информации Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В столице наградили лучших работников СМИ Минской области

В ежегодном областном соревновании приняли участие более 70 репортеров, редакторов и фотокорреспондентов. Высокими наградами отметили 36 коллективов районных и городских газет, радио и телевидения.

В столице наградили лучших работников СМИ Минской области

Татьяна Хмель, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома:
СМИ, как и прежде, находятся в эпицентре всех событий: политических, экономических, не только в стране, но и в нашей области. Мне очень отрадно, что региональное телевидение набирает обороты. Интересные, творческие, тематические передачи с участием жителей нашей области.

В столице наградили лучших работников СМИ Минской области

Людмила Курбанова, главный редактор газеты «Жодинские новости»:
Нынешняя награда - это не только повод для радости,  это повод для плодотворной работы всего нашего творческого коллектива. Журналистская профессия - самая лучшая профессия в мире. Мы радуемся, когда выходит новая статья, заинтересовавшая читателя,  интервью.

В столице наградили лучших работников СМИ Минской области

Конкурс проводится уже 14-й раз и каждый год соревнования активизируют СМИ и мотивируют журналистов к всестороннему и креативному подходу в создании новостей.
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Новости Беларуси. Виртуозы пера. В столице наградили лучших представителей средств массовой информации Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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