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В столице наградили лучших работников СМИ Минской области
Новости Беларуси. Виртуозы пера. В столице наградили лучших представителей средств массовой информации Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В ежегодном областном соревновании приняли участие более 70 репортеров, редакторов и фотокорреспондентов. Высокими наградами отметили 36 коллективов районных и городских газет, радио и телевидения.
Людмила Курбанова, главный редактор газеты «Жодинские новости»:
Конкурс проводится уже 14-й раз и каждый год соревнования активизируют СМИ и мотивируют журналистов к всестороннему и креативному подходу в создании новостей.
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Новости Беларуси. Виртуозы пера. В столице наградили лучших представителей средств массовой информации Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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