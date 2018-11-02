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Орденом матери награждены 34 жительницы Минской области

02.11.2018 22:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Орденом матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 34 жительницы Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Орденом матери награждены 34 жительницы Минской области

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Высоких наград удостоены домохозяйки, представительницы учреждений образования и медицины, сельского хозяйства, промышленных предприятий и других сфер деятельности.

Кстати, с начала года в центральном регионе на свет появилось более 11 500 младенцев.
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Орденом матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 34 жительницы Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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