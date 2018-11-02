|
Орденом матери награждены 34 жительницы Минской области
Новости Беларуси. Орденом матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 34 жительницы Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Высоких наград удостоены домохозяйки, представительницы учреждений образования и медицины, сельского хозяйства, промышленных предприятий и других сфер деятельности.
Кстати, с начала года в центральном регионе на свет появилось более 11 500 младенцев.
Новости по теме
‡агрузка...
В Гомеле к столетию ВЛКСМ высаживают 100 деревьев
15 человек погибли из-за драки пассажирки и водителя автобуса. Происшествие попало на видео
XXV Международный кинофестиваль «Лістапад». Первые впечатления с открытия
Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко
Бесследно исчез один из японских островов
В Беларуси могут запретить фотографировать людей без их согласия
Мировые медиа обсуждают итоги Мюнхенского форума по безопасности
Новости экономики за 02.11.2018
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Орденом матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 34 жительницы Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)