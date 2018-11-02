|
Бесследно исчез один из японских островов
Новости Японии. У берегов Японии исчез остров. Он располагался к западу от Курильской гряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последний раз береговая охрана осматривала Эсанбэ в 1987 году. В то время он возвышался над морем на полтора метра. Этой осенью жители Хоккайдо заметили, что остров пропал.
На его место нахождения были направлены разведывательные суда, экипаж которых подтвердил факт исчезновения Эсанбэ. По словам учёных, небольшой участок суши окончательно ушёл под воду.
Новости по теме
«Они наблюдали тени, которые передвигались по полу». Уфолог рассказывает об аномальных явлениях в Беларуси
‡агрузка...
В Гомеле к столетию ВЛКСМ высаживают 100 деревьев
15 человек погибли из-за драки пассажирки и водителя автобуса. Происшествие попало на видео
XXV Международный кинофестиваль «Лістапад». Первые впечатления с открытия
Из убыточного предприятия в успешное производство. Достижения Витебского мехового комбината показали Александру Лукашенко
Бесследно исчез один из японских островов
В Беларуси могут запретить фотографировать людей без их согласия
Мировые медиа обсуждают итоги Мюнхенского форума по безопасности
Новости экономики за 02.11.2018
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. У берегов Японии исчез остров. Он располагался к западу от Курильской гряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последний раз...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)