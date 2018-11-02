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В Беларуси могут запретить фотографировать людей без их согласия
Новости Беларуси. В Беларуси могут запретить фотографировать или снимать на видео людей без их согласия,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициаторами стали общественный совет при Министерстве внутренних дел Беларуси и республиканская коллегия адвокатов.
В коллегии адвокатов считают, что в таком случае использование изображения гражданина без его согласия является вторжением в частную жизнь, а также нарушением права на личную тайну. Это относится и к съёмкам всех правоохранителей при исполнении своих обязанностей.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Конституционный суд Беларуси рассмотрел, как в гражданском законодательстве регулируется вопрос «использования и охраны изображения гражданина» и в итоге пришёл к выводу, что правовой дефект есть, и стоит внести изменения в Гражданский кодекс.
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Новости Беларуси. В Беларуси могут запретить фотографировать или снимать на видео людей без их согласия,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициаторами...
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