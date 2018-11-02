В Париже прошел шоколадный показ мод (фото+видео)

Шоколадный показ мод прошел во французской столице, на мероприятии модели дефилировали в платьях, украшенных сладостями. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» .

Показ открыл ежегодную шоколадную ярмарку в Париже , на которую свои шедевры привезли 500 лучших кондитеров из разных стран мира. Их сладкие фантазии пришлись по душе известным французским модельерам. Роскошные наряды они расшили разноцветными плитками шоколада и конфетами.

«Обожаю шоколад с детства. Для меня — это безумие, страсть, награда. Думаю, чтобы добиться успеха, надо есть много шоколада. Его вкус и есть сам успех, который также приносит удовольствие», — сказала певица Джойс Джонатан.























