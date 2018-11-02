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В Париже прошел шоколадный показ мод (фото+видео)

02.11.2018 — Разное | Полымя  
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Шоколадный показ мод прошел во французской столице, на мероприятии модели дефилировали в платьях, украшенных сладостями. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Показ открыл ежегодную шоколадную ярмарку в Париже, на которую свои шедевры привезли 500 лучших кондитеров из разных стран мира. Их сладкие фантазии пришлись по душе известным французским модельерам. Роскошные наряды они расшили разноцветными плитками шоколада и конфетами.

«Обожаю шоколад с детства. Для меня — это безумие, страсть, награда. Думаю, чтобы добиться успеха, надо есть много шоколада. Его вкус и есть сам успех, который также приносит удовольствие», — сказала певица Джойс Джонатан.

В Париже прошел шоколадный показ мод (фото+видео)

Фото AP Photo/Christophe Ena

В Париже прошел шоколадный показ мод (фото+видео)

Фото Getty Images

В Париже прошел шоколадный показ мод (фото+видео)

Фото AFP

В Париже прошел шоколадный показ мод (фото+видео)

Фото Reuters/Gonzalo Fuentes

В Париже прошел шоколадный показ мод (фото+видео)

Фото AP Photo/Christophe Ena

В Париже прошел шоколадный показ мод (фото+видео)

Фото Getty Images

Источник: БелТА
Видео: AFP

 
 
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Шоколадный показ мод прошел во французской столице, на мероприятии модели дефилировали в платьях, украшенных сладостями. Об этом сообщает телеканал «МИР
 
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