Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов провел рабочую встречу с руководством Кореличского района

По поручению Президента ежегодно в двух поселках городского типа в каждой области республики будет проводится широкомасштабное благоустройство. В этом году такие работы ведутся в г.п. Мир и Сопоцкин.

В ходе рабочей встречи губернатора Гродненщины с руководством Кореличского района обсуждались важнейшие вопросы по благоустройству Мира.













О том, какие работы уже выполнены, какие подходят к завершению, и что в перспективе, рассказал заместитель председателя Кореличского райисполкома Александр Анатольевич Былич.









— Выполнены работы по благоустройству территории СШ г.п. Мир, где был произведен ремонт асфальтобетонного покрытия и устройство дорожек из мелкоштучной плитки. Также завершены работы по текущему ремонту здания Мирского городского Дома культуры, Мирского сельсовета, комплексного приемного пункта г.п. Мир, фасада здания кафе «Рагнеда», универсама «Мирский», магазина «Промышленный». Также произведен текущий ремонт фасада здания отделения почтовой связи г.п. Мир. На сегодняшний день ведутся работы по модернизации улиц городского поселка, системы уличного освещения, модернизация газовой котельни. Не остается без внимания без внимания и вопрос качества питьевой воды.





— В благоустройстве г.п. Мир должны быть заинтересованы не только местные власти и организации, которые выполняют работы, но и каждый житель исторического поселка. Ведь только совместными усилиями можно прийти к единому знаменателю, который выражается в привлекательности Мира для туристов и комфортном проживании его жителей, — отметил Владимир Кравцов.

Оксана ЯНУШ

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