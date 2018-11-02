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Минские таксисты обещают не повышать тарифы во время II Европейских игр

02.11.2018 23:59 — Разное | Партизан  
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Крупные диспетчерские службы такси Минска подписали меморандум о том, что не будут повышать тарифы во время II Европейских игр.




Под документом поставили свои подписи также представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), Министерства транспорта и коммуникаций и Мингорисполкома, передает БЕЛТА.

Тарифы на такси, в том числе заказанные через мобильные приложения, с 15 июня по 5 июля 2019 года не будут превышать уровень тех, которые будут действовать по состоянию на 1 апреля 2019-го.

Под меморандумом подписались представители 14 диспетчерских служб Минска. Как сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, одна из крупнейших компаний пока не поддержала документ. Чиновник добавил, что присоединиться к меморандуму можно будет в любое время до начала II Европейских игр.
Актуальный список диспетчерских служб такси, подписавших меморандум, будет размещен на сайте МАРТ. Там же будут опубликованы условия меморандума.


 
Теги: Минск
 
 
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Крупные диспетчерские службы такси Минска подписали меморандум о том, что не будут повышать тарифы во время II Европейских игр.
 
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