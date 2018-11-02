|
Минские таксисты обещают не повышать тарифы во время II Европейских игр
Крупные диспетчерские службы такси Минска подписали меморандум о том, что не будут повышать тарифы во время II Европейских игр.
Под документом поставили свои подписи также представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), Министерства транспорта и коммуникаций и Мингорисполкома, передает
Тарифы на такси, в том числе заказанные через мобильные приложения, с 15 июня по 5 июля 2019 года не будут превышать уровень тех, которые будут действовать по состоянию на 1 апреля 2019-го.
Под меморандумом подписались представители 14 диспетчерских служб Минска. Как сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, одна из крупнейших компаний пока не поддержала документ. Чиновник добавил, что присоединиться к меморандуму можно будет в любое время до начала II Европейских игр.
Актуальный список диспетчерских служб такси, подписавших меморандум, будет размещен на сайте МАРТ. Там же будут опубликованы условия меморандума.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупные диспетчерские службы такси Минска подписали меморандум о том, что не будут повышать тарифы во время II Европейских игр.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)