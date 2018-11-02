Минские таксисты обещают не повышать тарифы во время II Европейских игр













БЕЛТА. Под документом поставили свои подписи также представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), Министерства транспорта и коммуникаций и Мингорисполкома, передает





Тарифы на такси, в том числе заказанные через мобильные приложения, с 15 июня по 5 июля 2019 года не будут превышать уровень тех, которые будут действовать по состоянию на 1 апреля 2019-го.





Под меморандумом подписались представители 14 диспетчерских служб Минска. Как сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, одна из крупнейших компаний пока не поддержала документ. Чиновник добавил, что присоединиться к меморандуму можно будет в любое время до начала II Европейских игр.

Актуальный список диспетчерских служб такси, подписавших меморандум, будет размещен на сайте МАРТ. Там же будут опубликованы условия меморандума.



