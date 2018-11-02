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Фотофакт: Дмитрий Медведев в оригинальном галстуке на заседании в Астане
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.
© Sputnik / Владислав Воднев
Внимание журналистов привлек галстук, который выбрал Дмитрий Медведев,
На темном фоне галстука белым цветом изображено перо, которое ярко выделяется даже при застегнутом пиджаке.
Его коллеги выбрали более традиционные расцветки для делового аксессуара. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев выбрал галстук синего цвета, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада надел темно-фиолетовый, галстук в бело-голубую полоску дополнил образ премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, полосатой расцветке отдал предпочтение при выборе галстука премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Накануне заседания Совета руководители делегаций встретились с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.
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