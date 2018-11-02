Белорусы заселяют Санкт-Петербург









Как выяснилось, каждая пятая квартира куплена «бедными белорусами», или 20% всех сделок. По этому показателю мы уступаем только немцам — 30% всех сделок.





По данным агентства «Метражи», белорусы чаще всего интересовались небольшими квартирами в Адмиралтейском, Центральном и Петроградском районах. Как несложно догадаться, это самые дорогие квартиры в историческом центре.