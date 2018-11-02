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Белорусы заселяют Санкт-Петербург
Питерское агентство недвижимости «Метражи» проанализировало сделки по покупке жилья иностранцами в Санкт-Петербурге и обнародовало неожиданные результаты.
Как выяснилось, каждая пятая квартира куплена «бедными белорусами», или 20% всех сделок. По этому показателю мы уступаем только немцам — 30% всех сделок.
По данным агентства «Метражи», белорусы чаще всего интересовались небольшими квартирами в Адмиралтейском, Центральном и Петроградском районах. Как несложно догадаться, это самые дорогие квартиры в историческом центре.
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Питерское агентство недвижимости «Метражи» проанализировало сделки по покупке жилья иностранцами в Санкт-Петербурге и обнародовало неожиданные результаты.
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