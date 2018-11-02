Кто попадает в дом ночного пребывания

С наступлением холодов дом ночного пребывания редко пустует. Вот и сейчас лица без определенного места жительства заняли более половины койко-мест. Обитатели подвалов и свалок, бывшие заключенные, а также несчастные, кого из квартиры выгнали неблагодарные родственники, приходят сюда в поисках крыши над головой. Привозят бездомных в ночлежку и милиционеры, а также сентиментальные горожане, обнаружившие бомжа в подъезде или во дворе.

Учреждение рассчитано на 92 койко-места. Если желающих переночевать больше – такое случается в крепкие морозы – работники дополнительно устанавливают 15-20 кроватей. Сейчас здесь 52 человека: 12 мужчин и 40 женщин.





— Остаться у нас могут минчане либо граждане, когда-либо проживавшие в Минске. В холодное время года не отказываем и иногородним. Правда, надолго они не задерживаются — отправляем гостей столицы по месту регистрации, — ввел в курс дела директор ГУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства» Павел Золотухин.





Возраст бедолаг, оставшихся без крова, – от совершеннолетия до глубокой старости.





— Был у нас 21-летний наркозависимый, вернувшийся из мест лишения свободы. Податься молодому человеку было некуда: родители погибли, а квартиру то ли продали, то ли отобрали родственники. Запутанная история. Некоторое время обитал в доме ночного пребывания, а потом ему предоставили общежитие, — припомнил случай П. Золотухин.





Перед заселением прибывшие обязательно проходят медосмотр, санобработку, им делают флюорографию. Если будущий постоялец здоров, с ним заключают договор, согласно которому тот имеет право оставаться в доме ночного пребывания от месяца до года.





Находиться здесь бездомные могут с 6 вечера до 8 утра. В остальное время нужно покинуть помещение: отправиться на работу или заняться личными делами. Веская причина остаться «дома» — больничный и крепкие морозы. Круглосуточно находиться во временном пристанище разрешено инвалидам и немощным пенсионерам.





Дом напоминает общежитие: обитатели могут принять душ, постирать одежду, посмотреть телевизор, выпить чаю. Каждому выдают постельное белье, средства личной гигиены, теплые вещи.





Тем, кому необходимо, сотрудники учреждения помогают восстановить документы, выясняют, почему человек не может находиться по месту регистрации.





В доме ночного пребывания 9 жилых помещений, каждое рассчитано на 8-12 человек. В комнатах чисто, нет неприятного запаха. На двухъярусных кроватях висит одежда, на столах во многих спальнях стоят иконы.





Некоторые обитатели и в дневное время не покидают спальных мест: движения даются с трудом. У каждого такого непростая история. Дееспособную активную бабушку с двумя высшими образованиями на улицу выставил собственный сын. До того как поселиться здесь, она месяц провела на вокзале. Другая немолодая женщина попала в учреждение сразу после освобождения из мест не столь отдаленных. В заключении она провела 15 лет за убийство зятя.





Хоть в ночлежке и созданы условия для нормальной жизни, многие все-таки предпочитают бродяжничать. Им милее сырые подвалы да недорогое вино. Распитие спиртных напитков в учреждении строго запрещено. На днях сюда доставили бедолагу, лишившегося ноги. Он здоров, но ему нужно оформить документы по инвалидности. В этом ему помогут сотрудники учреждения.





— В основном к нам попадают мужчины, злоупотребляющие алкоголем. Горожан выгоняют с работы, они бросают семью и начинают бомжевать, — рассказывает П. Золотухин.





Есть и положительные примеры.





— Развелся с женой, квартиру оставил ей, а сам ушел куда глаза глядят. Деться было некуда, ночевал черт знает где. Знакомые посоветовали обратиться в ночлежку. Сначала просто жил здесь, потом стал работать дворником. Тружусь уже 3 года. Здесь же познакомился с женщиной. Теперь вместе снимаем квартиру, — вкратце поведал о себе некто Сергей.





– С наступлением морозов количество постояльцев заметно увеличится. Кто-то будет приходить сам, а кого-то доставят участники акции «Социальный патруль», — сказал П. Золотухин.











