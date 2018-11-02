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В Минске открыли 25-й кинофестиваль «Лістапад»

02.11.2018 21:07 — Разное | Партизан  
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Минский международный кинофестиваль «Лістапад» открылся в кинотеатре «Москва» 2 ноября, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В Минске открыли 25-й кинофестиваль «Лістапад»
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Слоган кинофорума в этом году — «Познавая белый свет», посвящён режиссеру Кире Муратовой. Оказалось, что один из ведущих церемонии Геннадий Давыдько, в молодости снимался в одном из ее фильмов.

Перед началом мероприятия артисты традиционно прошлись по красной ковровой дорожке. Среди них были как белорусские, так и зарубежные звезды кино. В Минск на фестиваль прибыло несколько десятков кинематографистов. Публика приветствовала Народного артиста Беларуси режиссера Александра Ефремова, актеров Валерию Арланову, Владимира Мищанчука, Татьяну Мархель, Светлану Суховей, Валентину Гарцуеву и многих др. Почетные гости — актер из Узбекистана Рустам Сагдулаев и артистка из России Светлана Немоляева.


К выступлению прямо в фойе усердно готовилась ведущие Вера Полякова и Евгений Перлин, а вокруг — дамы в вечерних платьях и нарядные кавалеры. На втором этаже — лаунж-зона, где можно было послушать расслабляющую музыку.

В зале для оглашения приветствия Президента Беларуси Александра Лукашенко и вручения Специального приза Президента «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве» на сцену пригласили заместителя премьер-министра РБ Игоря Петришенко.
Его присудили Рустаму Сагдулаеву.
— Спасибо! Я не ожидал! — сказал актёр. — Благодарю Беларусь!

Официальный представитель Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Татьяна Королева вручила специальный приз «Кино без границ» актрисе Светлане Немоляевой. Зал встречал артистку стоя.
— Спасибо большое! Вы меня просто довели до слез! Я так люблю Минск и Беларусь! Много бывала тут с гастролями. Это изумительная страна, замечательные, необыкновенные люди, — поблагодарила растроганная актриса.

Фестивалю дали старт традиционным способом: разбили тарелку с автографами участников о штатив кинокамеры.
Фильмом открытия стала лента польского режиссера Павла Павликовски «Холодная война». Она повествует о любви, которая не могла себе найти места ни при одном из политических укладов: ни коммунистическом, ни капиталистическом.


Традиционно конкурсная программа «Лiстапада» включает четыре секции: игрового кино (основной конкурс и конкурс дебютных фильмов «Молодость на марше»); документального кино (основной конкурс и конкурс национальных киношкол); конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк»; национальный конкурс (включает игровые, документальные и анимационные фильмы).Ежегодно кинофорум посещают 40 000 человек. В этом году он продлится до 9 ноября. За неделю зрителям представят более 150 картин.


 
Теги: Минск
 
 
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Минский международный кинофестиваль «Лістапад» открылся в кинотеатре «Москва» 2 ноября, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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