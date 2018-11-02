Президент США Дональд Трамп ожидает удачной торговой сделки с Китаем, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Я думаю, что мы заключим сделку с Китаем. Я думаю, что у нас с Китаем будет очень хорошая сделка", - сказал Д.Трамп, выступая перед журналистами.

Он отметил, что в торговых отношениях с Китаем США смогли достигнуть значительного прогресса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Д.Трамп хочет подписать соглашение о торговле с Китаем в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Агентство утверждало, что Д.Трамп поручил администрации составить предварительные условия такого соглашения.

Затем телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что признаков скорой сделки с Китаем нет, однако по этому вопросу наблюдается значительный прогресс. В эфире телеканала глава Национального экономического совета США Лоуренс Кадлоу заявил, что Д.Трамп не просил составлять черновик соглашения с Китаем.

"Никаких крупных подвижек в сторону сделки нет... Мы не стоим на пороге сделки", - сказал Л.Кудлоу.

В четверг Д.Трамп сообщил о плодотворном разговоре с Си Цзиньпином по вопросам американо-китайской торговли, который он назвал "продолжительным и очень хорошим".

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