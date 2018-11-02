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Узбекский артист получил приз президента Беларуси на кинофестивале «Листопад»
03.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Узбекский актер, режиссер и продюсер Рустам Сагдуллаев получил специальный приз президента Беларуси на XXV международном
Сагдуллаев получил приз «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве». Награду артисту вручил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. Актер признался, что для него стало неожиданностью вручение награды такого высокого уровня.
«Я третий раз приезжаю на «Листопад» и не ожидал такой высокой награды, это очень волнующий для меня момент. Спасибо белорусской земле и всем кинематографистам Беларуси за такую высокую оценку», – сказал артист.
В фестивале принимают участие 167 кинолент, созданных авторами из 48 странах мира. Конкурсная программа «Листопада» разделена на три категории: игровое кино,
Напомним, что XXV международный кинофестиваль «Листопад» проходит с 2 по 9 ноября в Минске.
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Рустам Сагдуллаев был приглашен на фестиваль в качестве почетного гостя. Актер признался, что не ожидал получить такую высокую награду.
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