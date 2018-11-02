Узбекский артист получил приз президента Беларуси на кинофестивале «Листопад»

Узбекский актер, режиссер и продюсер Рустам Сагдуллаев получил специальный приз президента Беларуси на XXV международном кинофестивале «Листопад». Он был приглашен на мероприятие в качестве почетного гостя, сообщает БЕЛТА .

Сагдуллаев получил приз «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве». Награду артисту вручил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. Актер признался, что для него стало неожиданностью вручение награды такого высокого уровня.

«Я третий раз приезжаю на «Листопад» и не ожидал такой высокой награды, это очень волнующий для меня момент. Спасибо белорусской земле и всем кинематографистам Беларуси за такую высокую оценку», – сказал артист.

В фестивале принимают участие 167 кинолент, созданных авторами из 48 странах мира. Конкурсная программа «Листопада» разделена на три категории: игровое кино, документальное кино, а также фильмы для детской и юношеской аудитории.

Напомним, что XXV международный кинофестиваль «Листопад» проходит с 2 по 9 ноября в Минске.