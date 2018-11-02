ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Узбекский артист получил приз президента Беларуси на кинофестивале «Листопад»

03.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Узбекский актер, режиссер и продюсер Рустам Сагдуллаев получил специальный приз президента Беларуси на XXV международном кинофестивале «Листопад». Он был приглашен на мероприятие в качестве почетного гостя, сообщает БЕЛТА.

Сагдуллаев получил приз «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве». Награду артисту вручил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. Актер признался, что для него стало неожиданностью вручение награды такого высокого уровня. 

«Я третий раз приезжаю на «Листопад» и не ожидал такой высокой награды, это очень волнующий для меня момент. Спасибо белорусской земле и всем кинематографистам Беларуси за такую высокую оценку», – сказал артист.

В фестивале принимают участие 167 кинолент, созданных авторами из 48 странах мира. Конкурсная программа «Листопада» разделена на три категории: игровое кино, документальное кино, а также фильмы для детской и юношеской аудитории.

Напомним, что XXV международный кинофестиваль «Листопад» проходит с 2 по 9 ноября в Минске.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рустам Сагдуллаев был приглашен на фестиваль в качестве почетного гостя. Актер признался, что не ожидал получить такую высокую награду.
 
Новости дня
Новости разные
 
90 копеек в метро, за автобус - почти рубль. Готовы ли минчане к 100-процентной оплате проезда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика