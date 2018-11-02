"Работали лучшие английские архитекторы". Жильцам показали квартиры в новых домах "Маяка Минска"

В пятницу дольщикам показали их квартиры в новом доме ЖК «Маяк Минска», который строится рядом с Национальной библиотекой. Как прошла предварительная приемка и что удивило будущих жильцов — в нашем репортаже.





Потенциальные новоселы смогли посмотреть свои квартиры в двух новых домах комплекса — Айвазовский и Пая Йованович. Оба дома, рассказали дольщики, застройщик сдал с полугодичным опозданием. Правда теперь, когда люди увидели, что деньги они вложили не в воздух, это обстоятельство потеряло свою остроту.





— Ключи еще не дали, но мы рады, что хоть приемку уже провели, — рассказал молодой человек, который пришел смотреть квартиру вместе с отцом. — По качеству вопросов нет, тут все нормально.

Наталья и Владимир построили в Айвазовском «трешку» на двенадцатом этаже. Им понравилась входная группа с высокими потолками и лифты, хотя последних и пришлось долго ждать.





— Лифт был произведен в 2017 году, — где-то вычитала Наталья, пока поднимались на 12-й этаж. — Вот все говорят, что это плотная застройка. Но нам есть с чем сравнить — живем в Лебяжьем, и там, кажется, плотнее. Причем тут же вся инфраструктура уже сформирована — есть новая школа, построенная специально для жителей «Маяка Минска», есть отличная зона отдыха сразу через дорогу. Мне с малышом будет где прогуляться с коляской — и это здорово.





Николай по-хозяйски осматривал квартиру. Явных недочетов не заметил, за исключением влажного пятна на одной из стен.

— Надо будет уточнить, откуда эта влага. А так вроде все нормально. Некоторые специалиста с собой берут, уровнем все меряют, но мне это не надо. Стяжка и так видно, что нормальная, а то у других бывает такая, что идешь и о бугры спотыкаешься. Вид из окон просто шикарный. Посмотрите, там библиотека видна, а там вон Газпром строит. Будет самое высокое здание в Минске!









Зашли и в другие квартиры. Вместо жильцов часто встречали рабочих: где-то еще завершали работы. На двадцатом этаже в одной из квартир и вовсе работала бригада: выкладывала стену.

— Был один пентхаус, а станет два, — рассказал парень в спецовках. — Вот делаем перепланировку. Зачем? Наверное, так продать проще. Тут за одну террасу нужно заплатить, наверное, как за квартиру. Вот и делим один пентхаус на два.





Высота потолков в пентхаусах — 3,5 метра. У каждого есть выход на открытую террасу, откуда Минск виден также хорошо, как и птицам. Между террасами, правда, нет разграничителей. Но это лишь вопрос удобства и привычки.





В одном из пентхаусов работы были завершены. Мы зашли полюбоваться на город и выяснилось, что миниатюрному человеку нужно стать на носочки, чтобы посмотреть в окно.





Дом Айвазовский еще не раскуплен полностью. В нем, по данным bir.by на вечер пятницы, оставалось десять свободных квартир. Цена в них значительно выросла, по сравнению с той, что была на стадии котлована. Например, Наталья и Николай покупали свою «трешку» (около 90 м²) уже на уровне второго этажа по 1050 долларов за квадратный метр (попали на акцию). Сейчас из этих десяти осталась лишь одна трехкомнатная квартира, с ценой «квадрата» 1490 долларов. Квадратный метр в однокомнатных стоит 1720 долларов, в «двушках» — 1500 за второй этаж и 1900 за 20-й этаж.









Показывали сегодня дольщикам и дом, названный в честь Пая Йовановича. Пая, если вы вдруг подзабыли, был сербским художником. Свободных квартир в этом доме осталось всего семнадцать. Квадратный метр, по данным bir.by, тут стоит 1350 — 1750 долларов, в зависимости от метража и этажа.

Те, кто уже построил здесь жилье, в основном выходили со счастливыми лицами и с пакетами с фирменным логотипом застройщика. Там были традиционные подарки застройщика: шампанское, керамическая кружка, шоколад.





Инна с супругом построили «трешку» на восьмом этаже, с видом на бульвар Пикассо. И остались довольны.

— Мы искали варианты и попали на акцию от застройщика, когда шесть квартир продавали по 900 долларов за квадратный метр. Сегодня посмотрели квартиру и вообще никаких нареканий к ней нет.

Но не все были так позитивны.





— Мы выбирали между двумя комплексами «D3» и «Маяк Минска». Было это год назад. Тогда в «Дане» работал менеджер, который убедил нас, что их планировка выгоднее, так как из однокомнатной квартиры в 47 квадратных метров можно легко сделать «двушку», — рассказала Кристина. — К договору прикрепил планировку. Нам все понравилось. И вот только сейчас мы столкнулись с тем, что в чертеже, который уже идет от застройщика, кухня — в другом месте. Это было для нас неожиданностью. Один из вариантов, который нас бы устроил, это перенос кухни. Но мы уже читали на форуме TUT.BY отклики тех, у кого в этом комплексе квартиры с такой же планировкой, как у нас. И выяснилось, что им по полгода не дают разрешение на перенос кухни. Получается, то, что продавал нам менеджер, не соответствует действительности. В то же время к качеству квартиры у нас претензий нет.





Дома Айвазовский и Пая Йованович — не последние в ЖК «Маяк Минска». На подходе еще дом «Тинторетто», «Караваджо», «Климт», к созданию которых приложили руку зарубежные архитекторы.





— Сегодня мы провели предварительную приемку квартир в доме, расположенном на центральном бульваре Пикассо в составе застройки «Маяк Минска», — рассказал Владимир Рафальский, заместитель директора компании «Дана Астра». — При проектировании дома, его фасадной части, внутренней планировки, использовались лучшие архитектурного решения и привлекались для этого архитекторы из Италии, Англии, испанские архитекторы. Непосредственно с фасадами работали англичане и итальянцы, а над внутренней планировкой — испанские и английские архитекторы.

Рафальский отметил, что первые-вторые этажи домов занимают встроенные помещения.

— Инфраструктура очень развитая. Здесь будут размещены рестораны, кафе, зоны отдыха, спортивные залы, чтобы жители смогли отдохнуть, не покидая этот квартал.

Также Владимир Рафальский похвалили детскую площадку и отметил прелести свободной планировки квартир.

— Свободная планировка дает дополнительную возможность для реализации смелых дизайнерских решений каждым жильцом в своей квартире.