11 лет назад в этот день погиб Александр Дедюшко





Поздним вечером 3 ноября 2007 года в автокатастрофе вместе с семьей трагически погиб известный актер и наш земляк Александр Дедюшко.

Александру было 45, сыну Диме – 8 лет, его жене Светлане через месяц должен был исполниться 31 год.

Ранним субботним утром 3 ноября актёр вместе с семьёй отправился во Владимир в гости к своему другу-стоматологу. Вечером того же дня Александр должен был встретить родителей своей жены. Они так и ждали их на вокзале. На 109-м километре у заправки за деревней Новые Омутищи в Петушинском районе Владимирской области Александр на своём автомобиле «Toyota Picnic» в 22 часа 15 минут по неизвестным причинам пересёк две сплошные линии и выехал на встречную полосу, где на крайней левой полосе встречного движения столкнулся с грузовиком «Scania», который фактически подмял под себя всю машину. Водитель грузовика, 38-летний нижегородец Анатолий Тутуркин, остался в живых.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ не смогли сразу опознать семью Дедюшко, так как в обгоревшей машине не было как документов, так и ничего другого, что могло бы их идентифицировать. У Димы был обнаружен мобильный телефон, в который был записан номер, обозначенный как «тётя». Номер принадлежал сестре Светланы Анне.

Александр Дедюшко вместе с женой и сыном был похоронен 7 ноября 2007 года на Троекуровском кладбище в Москве. Тела Александра и Светланы были настолько изувечены, что их хоронили в закрытых гробах. Осенью 2009 года на месте гибели семьи Дедюшко был установлен памятник, представляющий собой стелу из чёрного гранита, увенчанную крестом, с выгравированными портретами Александра, Светланы и Дмитрия.