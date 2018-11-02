Их сыновья — достойные защитники Родины

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В Несвижском объединенном районном военном комиссариате состоялась встреча с женщинами, чьи сыновья достойно несут срочную военную службу в разных уголках нашей страны. Мероприятие проходило в канун Дня матери. Встреча получилась по-настоящему волнующей и доброй, в адрес матерей, с нетерпением ждущих возвращения домой своих сыновей, звучали теплые слова благодарности и душевные песни.

















По уже сложившейся традиции, собравшихся поздравил военный комиссар Несвижского и Копыльского районов подполковник Андрей Морозов.

— Защищать свою Родину, — подчеркнул Андрей Викторович, — трудная и ответственная мужская работа. Сегодня в мире довольно нестабильная ситуация, но ни у кого не должно быть даже мыслей принести в нашу страну беду. И ребята Несвижчины достойно выполняют свой гражданский долг, охраняя мир и покой жителей Беларуси.

С пониманием говорил он и о том волнении, которое переживают матери, отправляя своих сыновей в армию, подчеркнув при этом, что солдатами нашего района можно гордиться.

— Все сведения, которые мы получаем из воинских частей и военной комендатуры, говорят о том, что ваши сыновья добросовестно несут службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Они уже добились определенных заслуг, некоторым присвоены очередные воинские звания. Ребята пользуются уважением у командиров и авторитетом у сослуживцев. За это время они научились принимать взвешенные решения, четко выполнять учебно-боевые задачи, брать на себя ответственность за других, — сказал военный комиссар Андрей Морозов.

Сердечно поблагодарив матерей за воспитание сыновей, он выразил уверенность в том, что они и впредь будут с честью выполнять свой долг перед Отечеством. Затем всем матерям торжественно были вручены цветы и Благодарственные письма председателя Несвижского районного исполнительного комитета и военного комиссариата за успехи в служебной деятельности, дисциплинированность и исполнительность их детей.

Благодарственных писем за подписью командиров воинских частей за достойное воспитание сыновей удостоились Елена Кийко, Наталья Скакуновская, Елена Мамчиц, Елена Лебедь и Елена Хомич. На лицах матерей читалось волнение и гордость за своих детей. Военнослужащие Роман Кийко, Иван Скакуновский и Дмитрий Мамчиц проходят службу в роте специального назначения в/ч 3214 г. Минск. В семьях ребят не принято было «косить» от армии, служили их отцы, братья. Свою «школу мужества» парни осознанно решили пройти в спецназе. Все увлекались спортом, поэтому с физической подготовкой ни у кого проблем не возникло, как, впрочем, и с дальнейшей службой.

















— За добросовестное исполнение воинского долга Дмитрию была объявлена Благодарность заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками генерала-майора Юрия Караева, — рассказала Елена Мамчиц. — Очень горжусь своим сыном.

А вот самой счастливой среди приглашенных, наверное, была несвижанка Ирина Маргун — рядом с матерью сидел ее сын. Дмитрий в эти дни находился в первом своем 15-дневном отпуске, пятью днями из которого парень дополнительно был поощрен за отличную службу. Рядовой Дмитрий Маргун служит в Гомельской пограничной группе в/ч 1242. В мае возвращается домой «на гражданку». До призыва закончил Барановичский государственный лицей машиностроения, работал автослесарем в ОАО «Несвижский райагросервис».

— Конечно, как любая другая мама, волновалась за сына, — с улыбкой произнесла Ирина Григорьевна. — Созваниваемся часто. Он успокаивает каждый раз, говорит, что всё у него в порядке. Я со временем привыкла к мысли, что сына рядом нет. Знаю точно: мой Дима достойно службу несет.

Во время встречи в военкомате Дмитрий рассказал о буднях солдатской службы, о быте военнослужащих. Особенно внимательно солдата слушали призывник Владислав Татур и его мама Станислава Генриховна. В этом месяце Владислав пополнит ряды Вооруженных Сил страны.

Когда же на экране появилось видео, в котором рядовой Иван Скакуновский говорил о своей военной службе и с трепетной любовью поздравлял с праздником маму, сдержать эмоции не смог никто. Это были слезы радости и гордости за своих сыновей.

Порадовал собравшихся и замечательный концерт народного ансамбля народной песни «Ланская беседа». Вообще, атмосфера праздника, созданная его ведущей Людмилой Витко, очень трогала сердце и душу. Встреча проходила в неформальной обстановке, за чашкой чая. Каждая мама солдата рассказывала о том, как служит ее сын, с какими чувствами живет она в разлуке с ним. Но в одном все женщины были единодушны: служба в армии идет на пользу их сыновьям. Как отметила одна из них: «Отправляла на службу мальчика, а сейчас передо мной — мужчина!».

Оксана ГРОХ.