ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Их сыновья — достойные защитники Родины

03.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В Несвижском объединенном районном военном комиссариате состоялась встреча с женщинами, чьи сыновья достойно несут срочную военную службу в разных уголках нашей страны. Мероприятие проходило в канун Дня матери. Встреча получилась по-настоящему волнующей и доброй, в адрес матерей, с нетерпением ждущих возвращения домой своих сыновей, звучали теплые слова благодарности и душевные песни.

Их сыновья — достойные защитники Родины

Военный комиссар Несвижского и Копыльского районов подполковник Андрей Морозов вручает Благодарственное письмо Ольге Цыганковой.
На встречу несвижанка пришла с младшим сыном Валерием

Их сыновья — достойные защитники Родины

Несвижанка Елена Лебедь и Наталья Савастей из агрогородка Высокая Липа. Их сыновья Сергей и Игорь служат в Барановичах и Витебске соответственно

Их сыновья — достойные защитники Родины

Ирина Маргун с нетерпением 11 месяцев ждала сына Дмитрия в отпуск

Их сыновья — достойные защитники Родины

Елена Кийко из Городеи:
«Мой сын Роман всерьез рассматривает возможность остаться в войсках по контракту»

По уже сложившейся традиции, собравшихся поздравил военный комиссар Несвижского и Копыльского районов подполковник Андрей Морозов.

— Защищать свою Родину, — подчеркнул Андрей Викторович,  — трудная и ответственная мужская работа. Сегодня в мире довольно нестабильная ситуация, но ни у кого не должно быть даже мыслей принести в нашу страну беду. И ребята Несвижчины достойно выполняют свой гражданский долг, охраняя мир и покой жителей Беларуси.

С пониманием говорил он и о том волнении, которое переживают матери, отправляя своих сыновей в армию, подчеркнув при этом, что солдатами нашего района можно гордиться.

— Все сведения, которые мы получаем из воинских частей и военной комендатуры, говорят о том, что ваши сыновья добросовестно несут службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Они уже добились определенных заслуг, некоторым присвоены очередные воинские звания. Ребята пользуются уважением у командиров и авторитетом у сослуживцев. За это время они научились принимать взвешенные решения, четко выполнять учебно-боевые задачи, брать на себя ответственность за других, — сказал военный комиссар Андрей Морозов.

Сердечно поблагодарив матерей за воспитание сыновей, он выразил уверенность в том, что они и впредь будут с честью выполнять свой долг перед Отечеством. Затем всем матерям торжественно были вручены цветы и Благодарственные письма председателя Несвижского районного исполнительного комитета и военного комиссариата за успехи в служебной деятельности, дисциплинированность и исполнительность их детей.

Благодарственных писем за подписью командиров воинских частей за достойное воспитание сыновей удостоились Елена Кийко, Наталья Скакуновская, Елена Мамчиц, Елена Лебедь и Елена Хомич. На лицах матерей читалось волнение и гордость за своих детей. Военнослужащие Роман Кийко, Иван Скакуновский и Дмитрий Мамчиц проходят службу в роте специального назначения в/ч 3214 г. Минск. В семьях ребят не принято было «косить» от армии, служили их отцы, братья. Свою «школу мужества» парни осознанно решили пройти в спецназе. Все увлекались спортом, поэтому с физической подготовкой ни у кого проблем не возникло, как, впрочем, и с дальнейшей службой.

Их сыновья — достойные защитники Родины

Елена Лешок из д. Заречье.
Ее сын Евгений служит в должности младшего
сержанта в роте специального назначения в/ч 3214 г. Минск

Их сыновья — достойные защитники Родины

С наградами — Наталья Скакуновская из д. Большая Лысица

Их сыновья — достойные защитники Родины

Своих сыновей жительница агрогородка Солтановщина Елена Мамчиц и Елена Хомич из Оношек встречать дома будут уже в этом месяце.
Рядовой Юрий Хомич служит в Минской военной комендатуре в роте караульной службы

Их сыновья — достойные защитники Родины

Музыкальный номер дарит народный ансамбль народной песни «Ланская беседа»

— За добросовестное исполнение воинского долга Дмитрию была объявлена Благодарность заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками генерала-майора Юрия Караева, — рассказала Елена Мамчиц. — Очень горжусь своим сыном.

А вот самой счастливой среди приглашенных, наверное, была несвижанка Ирина Маргун — рядом с матерью сидел ее сын. Дмитрий в эти дни находился в первом своем 15-дневном отпуске, пятью днями из которого парень дополнительно был поощрен за отличную службу. Рядовой Дмитрий Маргун служит в Гомельской пограничной группе в/ч 1242. В мае возвращается домой «на гражданку». До призыва закончил Барановичский государственный лицей машиностроения, работал автослесарем в ОАО «Несвижский райагросервис».

— Конечно, как любая другая мама, волновалась за сына, — с улыбкой произнесла Ирина Григорьевна. — Созваниваемся часто. Он успокаивает каждый раз, говорит, что всё у него в порядке. Я со временем привыкла к мысли, что сына рядом нет. Знаю точно: мой Дима достойно службу несет.

Во время встречи в военкомате  Дмитрий рассказал  о буднях солдатской службы, о быте военнослужащих. Особенно внимательно солдата слушали призывник Владислав Татур и его мама Станислава Генриховна. В этом месяце Владислав пополнит ряды Вооруженных Сил страны.

Когда же на экране появилось видео, в котором рядовой Иван Скакуновский  говорил о своей военной службе и с трепетной любовью поздравлял с праздником маму,  сдержать эмоции не смог никто. Это были слезы радости и гордости за своих сыновей.

Порадовал собравшихся и замечательный концерт народного ансамбля народной песни «Ланская беседа». Вообще, атмосфера праздника, созданная его ведущей Людмилой Витко, очень трогала сердце и душу. Встреча проходила в неформальной обстановке, за чашкой чая. Каждая мама солдата рассказывала о том, как служит ее сын, с какими чувствами живет она в разлуке с ним. Но в одном все женщины были единодушны: служба в армии идет на пользу их сыновьям. Как отметила одна из них: «Отправляла на службу мальчика, а сейчас передо мной — мужчина!».

Оксана ГРОХ.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Несвижском объединенном районном военном комиссариате состоялась встреча с женщинами, чьи сыновья достойно несут срочную военную службу в разных уголках
 
Новости дня
Новости разные
 
3 ноября. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика