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Лучшее средство для умывания уже стоит у вас на кухне. Рассказываем о чудесных свойствах овсянки

03.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать рецепты от ароматерапевта и аромакосметика Натальи Дичковской.


Наталья Дичковская
Создательница школы красоты beOrganic.by, аромакосметолог

Раньше мы публиковали тренировки по фейсфитнесу с Натальей, а с наступлением холодов перешли к полезным рецептам. В прошлых выпусках мы рассказывали о том, как приготовить натуральный противопростудный бальзам, укрепляющий спрей для волос и духи, которые помогут победить стресс.

А сегодня покажем, как сделать самую простую и очень эффективную «умывалку» для лица, которая и очистит, и не пересушит, и раздражения на память о себе не оставит.

 
 
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Сегодня покажем, как сделать самую простую и очень эффективную "умывалку" для лица, которая и очистит, и не пересушит, и раздражения на память о себе не оставит.
 
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