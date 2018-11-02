|
Лучшее средство для умывания уже стоит у вас на кухне. Рассказываем о чудесных свойствах овсянки
За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать рецепты от ароматерапевта и аромакосметика Натальи Дичковской.
Раньше мы публиковали тренировки по фейсфитнесу с Натальей, а с наступлением холодов перешли к полезным рецептам. В прошлых выпусках мы рассказывали о том,
А сегодня покажем, как сделать самую простую и очень эффективную «умывалку» для лица, которая и очистит, и не пересушит, и раздражения на память о себе не оставит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня покажем, как сделать самую простую и очень эффективную "умывалку" для лица, которая и очистит, и не пересушит, и раздражения на память о себе не оставит.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)