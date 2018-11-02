"Продала авто без переоформления, получаю чужие "письма счастья". Как быть в такой ситуации

Два месяца назад жительница Гродно Мария продала свой Ford. Деньги за авто покупатель отдал сразу, а переоформить машину решили через несколько дней. Правда, как пишет «АвтоГродно» , довольно быстро покупатель перепродал Ford другому человеку, который с переоформлением не спешит, зато активно пользуется машиной, превышает скорость, а штрафные квитанции получает Мария. AUTO.TUT.BY узнал, что делать в таких случаях бывшим владельцам авто.





Когда в августе этого года Мария решила продать свой Ford, покупатель нашелся быстро. Мужчина сказал, что хочет купить машинку для жены. Пара приехала посмотреть авто, все понравилось, договорились о сделке, но когда речь зашла о переоформлении начались заминки.

«Денег нет, времени пока тоже. Вот получим зарплату — и сразу переоформим», — попросил покупатель. На том и порешили. А затем покупатель пропал на две недели и сообщил Марии, что машина жене разонравилась, поэтому они продали ее другому человеку. Дал номер телефона нового владельца — с ним, мол, и договаривайтесь о переоформлении.





Девушка пыталась договориться с Рамизом — новым владельцем авто, но телефон его часто был недоступен. Он объяснял, что работает в России, в Беларуси бывает наездами. Мужчина не отказывался от переоформления, но время шло, а дело никак не двигалось.

Последней каплей стало то, что Мария получила «письмо счастья» за превышение скорости на М6 — на 20 км/ч.

— 49 рублей штрафа. Я позвонила новому владельцу, а в ответ услышала, что он находится в больнице и просит его больше не беспокоить.





Девушка начала искать Ford, предположительно он находился в Лиде, но точного адреса она не знала.

— Больше нет сил вести переговоры, два месяца прошло, — говорила Мария и обращалась к людям через публикацию в СМИ: — Может, кто видел машину и знает? Хочу найти ее и снять номера.

Что делать дальше, Мария не знает. Она обращалась в милицию, но там ей сказали, что этот вопрос надо решать через суд.

— Конечно, в суд идти не хочется — это деньги, потеря времени и сил. Лучшим вариантом было бы, если бы Рамиз приехал и переоформил машину на себя и оплатил штраф за превышение скорости. Он столько раз обещал и не делал этого…

А пока Мария хочет завершить бумажную волокиту без суда, оказалось, что заявление на нее уже готов написать тот самый покупатель Рамиз.

В беседе с AUTO.TUT.BY Рамиз рассказал, что купил машину для себя у какого-то мужчины и вовсе не отказывается переоформить ее на свое имя. Живет мужчина в Лиде.

— Меня не смущало то, что машина оформлена не на того человека, который продавал машину. Он мне пояснил, что можно связаться с хозяйкой по телефону и договориться о переоформлении, — объясняет Рамиз. — Но я работаю дальнобойщиком — все время в рейсах. Времени катастрофически не хватает, поэтому и не переоформил. А еще лежал в больнице.

Рамиз подтверждает и факт того, что превысил на Ford разрешенную скорость, но готов уплатить штраф.

— Но я сейчас недоумеваю: зачем Мария подняла всю эту шумиху в интернете? После публикации на мою машину все смотрят, тыкают пальцами, как будто я какой-то угонщик. Очень неприятно. Я же сказал девушке: переоформим машину, просто нет времени, — уверяет мужчина. — За то, что она так сделала и доставила мне неприятности, я собираюсь подавать в суд.

«Возвращайте авто через суд — покупатель сам прибежит его переоформлять»

Как пояснили AUTO.TUT.BY в адвокатском бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры», Мария сделала необдуманный шаг, продав свой Ford без переоформления — это чревато неприятными последствиями, которые девушка уже ощутила на себе, получив чужую квитанцию за превышение скорости.

— Фактически машина принадлежит прежнему владельцу. Это значит, что по административному законодательству собственник несет ответственность за автомобиль как за источник повышенной опасности. В случае если авто попадет в ДТП, в котором будут травмированные или погибшие, ответственность за ущерб несет собственник, конечно, если не докажет, что автомобиль выбыл против его воли, например, был угнан, — рассказал адвокат Сергей Хмылко.

В Беларуси сделки по отчуждению механических транспортных средств должны совершаться в письменной форме через составление договоров в 3 экземплярах. Они регистрируются в ГАИ в присутствии продавца и покупателя, и вступают в силу с момента такой регистрации.

Есть еще такой документ, как счет-справка, которая не заменяет собой договор, а удостоверяет факт его заключения, и в ГАИ достаточно обратиться только покупателю.

— В ситуации, в которую попала Мария, напрашивается вывод, что сделки между сторонами нет, поэтому собственник может через суд истребовать вернуть свой автомобиль обратно из чужого незаконного владения. В этом случае уже у так называемого покупателя возникнут сложности с доказыванием факта передачи денег, если никакая расписка не составлялась, — говорит адвокат. — При обращении в суд уже конечный покупатель будет заинтересован в скорейшем разрешении ситуации в свою пользу, и стороны обратятся в ГАИ за регистрацией договора.