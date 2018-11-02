За каждой карточкой — человек. Будни помощника врача-терапевта Виктории Столяровой

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Нынешний год стал знаковым в жизни Виктории Столяровой: окончив Могилёвский государственный медицинский колледж, она получила диплом помощника врача-фельдшера-акушера и приступила к выполнению своих профессиональных обязанностей в поликлинике центральной районной больницы.





Виктория Столярова является помощником врача-терапевта Ольги Филипповой. На участке, который обслуживает доктор, проживают более 1600 человек. В обязанности молодого медика входит работа с амбулаторными картами, контроль за прохождением флюорографического обследования, диспансеризацией и иммунизацией населения, выписка рецептов.

На первый взгляд, работа несложная, не требующая особенных навыков. Но за каждой карточкой — человек, его здоровье.

Поэтому очень важно ничего не перепутать, правильно оформить документацию.

— При выполнении моих обязанностей важны внимательность, скрупулёзность, поэтому стараюсь выполнять их ответственно, при необходимости консультируюсь с Ольгой Дмитриевной, — рассказывает Виктория Николаевна. — У меня также есть наставник — медицинская сестра Татьяна Рыбакова.

В обязанности помощника врача входит оказание помощи доктору на приёме пациентов непосредственно в поликлинике и во время выезда на дом.

В выходные дни Виктория подменяет коллег на скорой помощи. Первый выезд в качестве фельдшера скорой она запомнила надолго.

— Ничего необычного в первом самостоятельном вызове не было. У женщины был гипертонический криз. И хотя теоретически я хорошо знаю, какая помощь должна быть оказана при артериальной гипертензии, на практике вдруг понимаешь, что это конкретный человек со своими особенностями, — взволнованно вспоминает молодой медик. — К счастью, я сделала всё правильно, давление нормализовалось, от госпитализации женщина отказалась…

Связать трудовую деятельность с медициной Виктория Николаевна решила ещё будучи подростком. Она с интересом наблюдала за работой родной тёти Татьяны Шмуриной — фельдшера Мишневского ФАПа. И в школьные годы решила, что будет медицинским работником.

Виктория Николаевна — человек творческий, позитивный, занимает активную жизненную позицию. Во время учёбы в Ходосовской школе она окончила музыкальную школу по классу баяна, занималась гандболом. В колледже являлась секретарём первичной организации ОО «БРСМ», была командиром студотряда, участники которого работали в учреждениях здравоохранения области. Виктория не без гордости рассказала, что их отряд стал победителем областного смотра-конкурса студенческих отрядов, отстаивал честь Могилёвщины на республиканском этапе.

За небольшой промежуток времени работы в районной больнице Виктория Николаевна зарекомендовала себя как исполнительный и ответственный работник. И на участие в общественной жизни коллектива находит время: её поделки были представлены в числе экспонатов на выставке, посвящённой Дню матери. И о здоровом образе жизни она не забывает — с удовольствием посещает бассейн, тренажёрный зал.