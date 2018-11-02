"Знаю, что я хороша!" 49-летняя Джей Ло появилась в откровенном образе на обложке журнала

Потрясающая Джей Ло стала звездой нового выпуска журнала Instyle, снявшись в очень откровенном образе и рассказав, что она думает о старении, феминизме и успехе.

В июле Лопес исполнится 50 лет, и в последнее время она много думает о том, как сложилась ее жизнь.





«Если бы у меня не было амбиций, я, возможно, вышла бы замуж после школы, сразу же нарожала детей и устроилась на работе где-нибудь в пригороде, как моя тетя, — говорит Дженнифер. — Но у меня были идеи и мечты».

Актриса утверждает, что после трех десятилетий взлетов и падений в карьере и личной жизни, она понимает себя лучше, чем когда-либо. Мать 10-летних близнецов каждый день медитирует и ищет баланс между работой актрисы, певицы, продюсера… И то, что она все-таки находит этот баланс, придает ей уверенности в себе. Лопес вспоминает свой разговор с кузеном, который состоялся в начале ее карьеры.

«Он сказал, что всякий раз, когда видел меня по телевизору или в кино, думал: „Она напугана, но она все равно делает!“ И он был абсолютно прав — я была в ужасе. Но я действительно хотела попробовать. И пробовала снова и снова».





Лопес сама задала себе ритм, который кажется сверхчеловеческим, и нынешнее время, когда женщины выступают против сексизма, завоевывая все большую свободу действий, ей очень нравится:

«Я менее, чем когда-либо, готова мириться с двойными стандартами шоу-бизнеса. Борьба женщин заняла много времени, но я думаю, что именно мы становимся свидетелями очень значимого момента, когда женщины поднимают головы и не боятся сказать о том, чего они заслуживают».





Лопес говорит, что реалити-шоу сыграли большую роль в изменении ее имиджа, и за это она им благодарна. Если в начале своего пути в шоу-бизнесе Джен казалась дивой, которая только и может кататься на яхтах и издеваться над папарацци, съемки в шоу American Idol показали, какая она на самом деле.

«Это шоу было живым — все происходило на наших глазах, без всякого монтажа, — вспоминает она. И наконец люди увидели, что я — человек, что у меня есть сердце. Я впервые смогла говорить сама за себя — напрямую со зрителем. И это изменило все».





Сейчас Дженнифер счастлива в отношениях с Алексом Родригесом, которого она называет отличным мужчиной и заботливым отцом, который всегда готов к работе над своими недостатками. Кажется, новая глава ее жизни только начинается, поэтому сложно обсуждать с Лопес ее возраст. Она выглядит, как и 20 лет назад, да и чувствует себя примерно так же.





«Я не устаю, ничего не забываю, не чувствую недостатка энергии. Правда, иногда щурюсь, когда читаю что-то в телефоне, да и середина спины иногда болит. Возможно, дело в моих привычках: никакого кофеина, алкоголя и много сна. Я позаботилась о себе, и теперь организм благодарит меня.

Когда я только появилась на экране, я всегда задавалась вопросом: „Я молодец? Что мне сделать, чтобы стать лучше?“ А теперь я знаю, что действительно хороша. И могу себе позволить делать то, что хочу».



