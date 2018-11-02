Что нового в банках: 20-процентный кешбэк по кредиткам и лимиты на расчеты за границей

Прошедшую неделю вполне можно назвать неделей кешбэка — так активно банки использовали этот инструмент повышения лояльности клиентов. Кроме этого появились новые кредиты, вклады, а также некоторые ограничения по расчетам карточкам. Что еще стоит знать клиентам банков — в свежем обзоре FINANCE.TUT.BY.

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Карточки, которые предполагают возвращение части средств, потраченных на покупки, дадут своим владельцам новые возможности для экономии. Например, пластик «Дива» от Банка БелВЭБ до 31 декабря принесет 5% кешбэка при посещении учреждений культуры и досуга (театры, выставки, музеи, дельфинарии, зоопарки, а также ресторанов, кафе, боулинг-центров, дискотек, ночных клубов и так далее).

Если у вас есть кредитная и дебетовая карточки Приорбанка можете поживиться кешбэком аж в 20%. Теперь кредитки тоже можно подключать к программе лояльности KEYcard, при этом стандартный манибэк по ним остается неизменным. Но зачисление повышенного кешбэка будут делать только на дебетовую карточку.

До конца ноября любая покупка по карте «Халва» МТБанка (сделанная за счет собственных средств) вернется владельцам карты в виде 5%.

Новые кредиты и вклады



Фото: Reuters

Еще две недели назад банки начали активничать над линейками депозитов. Продолжилась тенденция и сейчас.

Так, Белинвестбанк изменил условия по действующим вкладам («Личный выбор» и «BIBcoin»), а также запустил два новых — «Наша поддержка» и «Живые деньги». По всем доступны различные варианты как по валюте сбережений, так и по срокам.

Франсабанк предложил новый онлайн-депозит «Верный расчет» с фиксированными и весьма выгодными ставками по разным валютам. Правда, открыть его можно только при наличии открытого в подразделении банка текущего (расчетного) банковского счета, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой. Вклад будет открыт в валюте счета.

С кредитам активности, конечно, поменьше. Большинство новинок касаются автомобильного рынка. Так, Цептер Банк возобновил кредитование Hyundai с льготными условиями: ставка 0,01% годовых на 84 месяца (потом — 15,5%). А Белорусский народный банк изменил условия по кредитованию Renault, LADA, Skoda, а также кредиту «Оранжевый драйв».

Скидки и розыгрыши от банков



Фото: Reuters

Здесь «отметились» сразу несколько банков, а также платежные системы.

Для начала посмотрим, где можно сэкономить. Клиенты Франсабанка с карточками Mastercard могут получить 10-процентную скидку на оплату услуг СТО Слесар. Держатели премиальных карточек Беларусбанка до конца года могут бронировать отели на сайте Agoda.com со скидкой 12%.

Выиграть же, рассчитываясь карточкой, можно сертификаты на технику и электронику ( игра Банка БелВЭБ среди держателей карточек «Дива»), автомобиль Nissan Almera или же поездку на Лигу Чемпионов (актуально для карточек системы MasterCard ).

Новости одной строкой

Паритетбанк ввел лимиты на расчеты за рубежом по карточкам с микропроцессором (EMV) в случае, если операции проводятся со считыванием магнитной полосы. Ограничения будут действовать в Индии, Индонезии, Непале и Таиланде.

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