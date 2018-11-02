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Замечательные дома белорусов: богатая улица в Чуриловичах и перспективные Котяги

03.11.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Чуриловичи и Котяги — почти сросшиеся деревни недалеко от Самохваловичей и второй кольцевой, в слуцком направлении. Обе деревни состоят из старых и новых застроек. Замков тут нет: массово новые дома начали строить около десяти лет назад. Замечательные дома есть и в новых, и в старых частях.

В Чуриловичах и Котягах есть ухоженные деревенские дома, образцы старого домостроения, и симпатичные — реконструированные.





И есть своя «рублевка» — целая улица статусных усадеб. От поля ее отгородили посаженным перелеском — чудесными соснами и березками.






«Новые» Котяги — аккуратная стройка. Дома тут по большей части бюджетные, но и бюджетные решения бывают замечательными.






На деревенских просторах есть несколько усадеб, которые можно назвать скорее усадебными комплексами.




На холме — вот такие замечательные дома. И никаких защитных заборов.


Мы отыскали в Чуриловичах-Котягах и парочку домов с новой архитектурой.



Сколько стоит поселиться?

Цена участков на аукционах тут доходила до 20 тысяч долларов в эквиваленте. Сейчас участки без строений не продаются. И в принципе предложений тут очень мало.

Есть квартиры в «советских» двухэтажках, построенных, судя по их виду, хозспособом. За двухкомнатные площадью 45−46 квадратных метров хотят получить 26−29 тысяч долларов.

Деревенские дома в Котягах, подключенные к воде и газопроводу (оба — на 25 сотках), предлагают за 47 и 50 тысяч долларов соответственно. В обоих, несмотря на блага цивилизации, санузлы на улице.

Дом из белого кирпича 1990 года постройки (и соответствующей архитектуры), площадью 75 квадратных метров, со всеми коммуникациями, на 18 сотках, хотят продать за 95 тысяч долларов в эквиваленте.

Готовый на 95%, обжитый 160-метровый коттедж из газосиликата, в штукатурке, с бюджетной внутренней отделкой, предлагают за 117 тысяч долларов. Участок к нему — 14 соток.

На местной «рублевке» просторный 250-метровый дом под отделку, построенный по индивидуальному проекту, на 20 сотках, со всеми коммуникациями, выставлен за 198 тысяч долларов.

 
 
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