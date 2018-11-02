"От всех вирусов вас сможет защитить только скафандр". Врач о том, как победить сезонные ОРВИ

Осень в этом году выдалась на редкость теплой, и казалось, что тепло будет длиться вечно. Но деваться некуда: холода все-таки пришли, а вместе с ними нас поджидают вирусные инфекции, которые выбивают из колеи и укладывают в постель.

Как вести себя при первых признаках надвигающейся простуды? Эффективны ли противовирусные препараты? Возможно ли снизить длительность и тяжесть заболевания?

Об этом мы поговорили с врачом-педиатром, директором компании «Добрый Доктор» Александром Дечко.

— Александр Валерьевич, что делать при первых признаках ОРВИ?

— Первое, что нужно сделать при недомогании, — постараться обеспечить себе покой, а проще говоря — лечь. Второе: увеличить количество жидкости — это детоксикация (выведение частиц вирусов и бактерий, продуктов их метаболизма) и дезинтоксикация (выведение токсинов). А дальше действуем по принципу симптоматического лечения: высокая температура — сбиваем, насморк — закапываем, промываем, болит горло — обезболиваем, применяем местный антисептик и теплое питье.

Главное при вирусной инфекции — это не какие-то специальные препараты, а покой, обильное питье, жаропонижающие препараты и лечение симптомов, которые сопровождают ОРВИ. При отсутствии хронических заболеваний, которые усугубляются при вирусной инфекции, в большинстве случаев этого лечения вполне достаточно, чтобы по прошествии пяти суток встать на ноги.



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— Насколько эффективны противовирусные препараты?

— В своей практике я их применяю лишь в той ситуации, когда организм сам не в состоянии побороть вирусную инфекцию. Если организм ослаблен, если температура идет по нарастающей, если это грипп с изначально высоким риском осложнений, то назначение противовирусных препаратов оправдано.

При обычном ОРВИ с неосложненным фоном применения противовирусных препаратов не требуется. Подчеркну, что говорю лишь о сезонных вирусных инфекциях, которые в народе называются словом «простуда».

— Работают ли такие народные средства, как чеснок, мед, липовый чай?

— Почему рекомендуется отдыхать в хвойных лесах? Почему запах чеснока и лука издревле использовались в народной медицине? Речь идет об использовании фитонцидов — группы летучих веществ, выделяемых растениями, которые при определенной концентрации могут оказывать профилактический эффект. Однако если вы уже заболели, ни лук, ни чеснок не помогут.

Что касается меда и липового чая — это другая группа: средства, которые вызывают повышенное потоотделение и тем самым помогают бороться с повышенной температурой тела.

— Как отличить ОРВИ от гриппа?

— Грипп — это та же вирусная инфекция, но отличается от обычных ОРВИ степенью лихорадки (температура, как правило, очень высокая), выраженностью общих симптомов (мышечные боли, ломота в костях, головная боль, светобоязнь) и практически полным отсутствием местных симптомов в первые несколько суток. То есть грипп не начнется с насморка и влажного кашля, это сразу будет очень высокая температура и очень плохое общее состояние.

Обращаю внимание, что мы говорим о гриппе у непривитого человека. Если человек привит, то степень выраженности симптомов, а также риск осложнений уменьшается во много раз. Для примера: за последние три года в Европе среди всех смертных случаев от гриппа не было ни одного привитого человека.



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— Пора ли уже вакцинироваться от гриппа?

— Эпидемический подъем приходится, как правило, на конец января — начало февраля. Вакцина начинает работать через две-три недели от момента прививки, соответственно, начинать прививаться можно в конце лета — начале осени. И самое позднее, когда это имеет смысл, — конец декабря.

Важно знать, что люди, которые не болели и не прививались от гриппа, прививаются в два этапа с интервалом в один месяц, соответственно, им надо начинать прививаться раньше. Нужно помнить и о том, что прививаться нужно каждый год: вирус мутирует, и вакцина каждый год готовится прицельно, с учетом того вируса, который циркулирует в конкретном году.

— Можно ли избежать заболевания? Например, не посещая места большого скопления людей или надевая маски?

— Да, в период эпидемического подъема заболеваемости не стоит посещать закрытые помещения с большим количеством людей: театры, кинотеатры, выставки, цирк. Среди посетителей обязательно найдутся заболевшие, и вирус будет циркулировать в закрытом помещении, соответственно, риск заболеть гораздо выше.

Однако это не относится к массовым скоплениям людей на открытом воздухе: на открытом стадионе или на катке, в парке. На свежем воздухе и вирус не так живуч, и летает он не так далеко, и концентрация его такова, что вероятность заболеть довольно низка.

Что касается масок, от чего они защищают? От частиц слюны и слизи, которые разлетаются в воздухе при чихании и кашле заболевшего человека и на которых всегда присутствует вирус. Так что если маску надевает заболевший, то это правильно, но окружающим она не нужна. При достаточной концентрации вируса нужны совершенно другие средства защиты, например, от всех вирусов вас сможет защитить только костюм наподобие скафандра. (Улыбается.)





— Насколько реально укрепить иммунитет?

— Иммунитет есть специфический и неспецифический. Специфический вырабатывается против конкретных микробов и может быть естественным (если вы встретились с микробом и переболели) и искусственным (если вы привились).

А вот неспецифический иммунитет, который пытается защитить нас вообще от всего, формируется за счет нашего образа жизни. Первое, на что нужно обратить внимание, это соблюдение теплового режима: не перегреваться, не переохлаждаться, одеваться по сезону, заниматься закаливанием. Второе — это адекватная физическая активность, при которой нормально циркулирует кровь, очищаются дыхательные пути и нормально функционирует обмен веществ. И третье — это правильное и разнообразное питание с достаточным количеством всех ингредиентов: животная пища, растительная пища, белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты. И, конечно, отсутствие вредных привычек.