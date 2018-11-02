Телеведущий: Ток-шоу не щадят ни заслуженных, ни живых, ни мертвых





Владимир Кара-Мурза – старший // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»





– Очень неприятный выпуск состоялся в программе «Пусть говорят» («Первый канал»). Дмитрий Борисов предложил гостям обсудить слухи о пьянстве легендарной ведущей советского ТВ Светланы Моргуновой. И хотя передача получилась скорее оправдывающей героиню, клеймо пьяницы на Моргуновой теперь все равно останется.





Зато из этой истории можно извлечь урок: приличным людям не стоит соглашаться приходить на подобные программы (а Моргунова ходила на них – и совершенно напрасно). Но уж если пришел – будь готов, что рано или поздно в жернова обсуждения попадешь ты сам. Никого не пощадят – ни пожилых, ни заслуженных, ни живых, ни мертвых. Был бы повод.





пишет Собеседник, на прошлой неделе умер Николай Караченцов. Нормальные люди что в таких случаях делают? Молча скорбят. А есть те, кто вихрем мчится «вспомнить близкого человека» на ток-шоу. Ведущие потирают руки: Караченцов для них – всего лишь еще одна тема. Я своими глазами в день смерти Николая Петровича видел по ТВ фильм, где рассказывали о тайной жене актера – танцовщице кордебалета, которая якобы была у него в Санкт-Петербурге... Буквально как шакалы, телевизионщики ждут очередную тему. Вот, например,Собеседник, на прошлой неделе умер Николай Караченцов. Нормальные люди что в таких случаях делают? Молча скорбят. А есть те, кто вихрем мчится «вспомнить близкого человека» на ток-шоу. Ведущие потирают руки: Караченцов для них – всего лишь еще одна тема. Я своими глазами в день смерти Николая Петровича видел по ТВ фильм, где рассказывали о тайной жене актера – танцовщице кордебалета, которая якобы была у него в Санкт-Петербурге... Буквально как шакалы, телевизионщики ждут очередную тему.





Не понимаю и того злорадства, с которым ведущие российских теле новостей рассказывали об увольнении американской журналистки Меган Келли. (Нам она помнится прежде всего по интервью с Владимиром Путиным: Келли задавала смелые и острые вопросы.)





Я послушал эфир передачи, из-за которой разгорелся скандал, на английском: ведущая сказала, что удивлена, почему использование черного грима белыми людьми считается расизмом. Я, например, тоже удивлен и не вижу в этом расизма. Иначе, получается, Алексей Баталов, который играл Тибула в «Трех толстяках», – расист? Но в Америке это больная тема. Плюс перестраховщики, которые, вероятно, работают на канале... В общем, не по делу, я считаю, выгнали журналистку. Американцы в этом смысле тоже не ангелы, иногда и перегибают палку со своей политкорректностью.











