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Трамп: Меланье "не так уж легко"

03.11.2018 08:55 — Разное | Партизан  
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Трамп рассказал о нелегкой жизни своей супруги.



Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруге Меланье "не так уж легко" находиться с ним в браке. Об этом он рассказал на выступлении перед сторонниками в штате Западная Виргиния 2 ноября, сообщает РИА Новости.
 
"Она замечательная, замечательная первая леди… И если вы думаете, что это легко – быть первой леди и быть замужем за мной, то это не так уж и легко", – сказал американский лидер.

 

Напомним, что Трампа неоднократно критиковали за невнимательное отношение к супруге. Кроме того, президента США не раз обвиняли в изменах жене. Сама Меланья признавалась, что чувствует себя самым затравленным человеком в мире.


 
 
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Трамп рассказал о нелегкой жизни своей супруги.
 
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