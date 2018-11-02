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Трамп: Меланье "не так уж легко"
Трамп рассказал о нелегкой жизни своей супруги.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруге Меланье "не так уж легко" находиться с ним в браке. Об этом он рассказал на выступлении перед сторонниками в штате Западная Виргиния 2 ноября, сообщает РИА Новости.
"Она замечательная, замечательная первая леди… И если вы думаете, что это легко – быть первой леди и быть замужем за мной, то это не так уж и легко", – сказал американский лидер.
Напомним, что Трампа неоднократно критиковали за невнимательное отношение к супруге. Кроме того, президента США не раз обвиняли в изменах жене. Сама Меланья признавалась, что чувствует себя самым затравленным человеком в мире.
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Трамп рассказал о нелегкой жизни своей супруги.
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