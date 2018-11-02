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Охотники расчехлили ружья: начался сезон охоты
В Беларуси с 3 ноября открывается массовая охота на пушного зверя. Разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного.
Разрешено использование гладкоствольного охотничьего оружия с применением патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород, при безружейной охоте — борзых охотничьих собак и ловчих птиц.
В светлое время суток разрешена ружейная охота на иные виды пушных животных способом с подхода и с охотничьими собаками. Разрешены гладкоствольные охотничьи ружья с использованием патронов, снаряженных дробью, нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм, а также охотничьи собаки — все породы, кроме гончих и борзых.
Как сообщает
Напоминаем, что незаконная охота предусматривает административный штраф конфискацией или без конфискации орудий охоты и с лишением специального права, уголовную и гражданско-правовую ответственность.
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В Беларуси с 3 ноября открывается массовая охота на пушного зверя. Разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку...
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