Охотники расчехлили ружья: начался сезон охоты









Разрешено использование гладкоствольного охотничьего оружия с применением патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород, при безружейной охоте — борзых охотничьих собак и ловчих птиц.





В светлое время суток разрешена ружейная охота на иные виды пушных животных способом с подхода и с охотничьими собаками. Разрешены гладкоствольные охотничьи ружья с использованием патронов, снаряженных дробью, нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм, а также охотничьи собаки — все породы, кроме гончих и борзых.





БЕЛТА , в дни открытия массовой охоты Госинспекция будет работать в усиленном режиме. Как сообщает, в дни открытия массовой охоты Госинспекция будет работать в усиленном режиме.





Напоминаем, что незаконная охота предусматривает административный штраф конфискацией или без конфискации орудий охоты и с лишением специального права, уголовную и гражданско-правовую ответственность.