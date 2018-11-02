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Молочный гигант продолжает поглощать белорусские колхозы

03.11.2018 08:45 — Разное | Партизан  
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ОАО «Савушкина пуща», которое аффилировано с компанией «Савушкин продукт», продолжает присоединять к себе сельхозпредприятия. На этот раз гигант поглотил ОАО «Ходосы». Центр этого хозяйства — одноименный агрогородок в Каменецком районе Брестской области.


Ранее «Ходосы» были на 100% государственным предприятием. Все акции принадлежали районным властям. Молоко дает этой компании более 50% выручки.

Сумма, за которую «Савушкин» купил «Ходосы», точно неизвестна. Активы сельхозпредприятия оцениваются в более 13 млн рублей. Уставный капитал равен 5,21 млн. Прибыль по итогам 2017 года удвоилась и составила 409 тыс. рублей.

В недавнем прошлом «Савушкин продукт» также заполучил себе Березовский сыродельный комбинат.

Компания «Савушкина пуща», которая оперирует сельхозактивами молочного гиганта, в 2017 году получила выручку в размере более 7,7 млн рублей, в 2016-м было около 3,8 млн. Доля от реализации молока в выручке — более 60%.



 
 
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ОАО «Савушкина пуща», которое аффилировано с компанией «Савушкин продукт», продолжает присоединять к себе сельхозпредприятия. На этот раз гигант поглотил ОАО...
 
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