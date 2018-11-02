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Вероятность дотянуть до 75 лет — 25 %. Сколько живут и зарабатывают мужчины в Беларуси

03.11.2018 08:43 — Разное | Партизан  
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Большая часть мужчин в Беларуси живут в городах. При этом на 1000 мужчин приходится 1147 женщин. Об этом говорится на сайте Белстата в подборке, посвященной Всемирному дню мужчин - 3 ноября.


Фильм "Старик Хоттабыч"

На начало 2018 года в стране было чуть более 4 млн 421 тысячи мужчин. Это 46,6% от всего населения Беларуси. Женщин у нас традиционно больше — такая тенденция неизменна с 1959 года.

Три четверти белорусских мужчин живут в городах и поселках городского типа. На начало года таких было более 3 млн 417 тысяч человек. В 2018 году в деревне мужчин было больше женщин в возрастной группе до 60 лет. В это же время в городе белорусов становится меньше, чем белорусок, уже в возрастной группе от 25 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 2017-м году должна была составить 69,3 лет, женщин — 79,2 года.

Медики считают, что около 30% смертей мужчин из-за проблем с системой кровообращения связаны с употреблением алкоголя. Ведь пьют они намного больше женщин. По данным Института оценки и измерения показателей здоровья, опубликованном в международном медицинском журнале The Lancet, мужчины в Беларуси в 2016 году выпивали в среднем 6 порций алкоголя в день, а женщины — 3,4 порции. Порции приводятся из расчета по 10 г этилового спирта на одну.


У мужчины в Беларуси вероятность дожить до 75 лет — 25%, у женщины она вдвое выше.

Зато белорусы зарабатывают больше белорусок. В 2017-м году в среднем они получали чуть более 1110 рублей в месяц, а женщины — чуть более 828.


 
 
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Большая часть мужчин в Беларуси живут в городах. При этом на 1000 мужчин приходится 1147 женщин. Об этом говорится на сайте Белстата в подборке, посвященной Всемирному...
 
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