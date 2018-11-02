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Братья Костицыны вызваны в сборную Беларуси на Кубок четырёх наций
На будущий Кубок четырёх наций velcom в белорусскую сборную по хоккею вызов получили нападающие минского "Динамо" Андрей и Сергей Костицыны, сообщает БЕЛТА.
Андрей и Сергей Костицыны.
Фото с сайта pressball.by
На будущий Кубок четырёх наций velcom в белорусскую сборную по хоккею вызов получили нападающие минского "Динамо" Андрей и Сергей Костицыны,
Также главный тренер сборной Андрей Сидоренко пригласил на турнир ещё двух представителей "зубров": Александра Китарова и Евгения Ковыршина. Вместо нападающего Александра Малявко из "Нёмана", который получил травму, на лёд выйдет Андрей Белевич из "Динамо-Молодечно".
Кубок четырёх наций velcom пройдёт в "Чижовка-Арене" с 8 по 10 ноября. Кроме белорусских в нём примут участие хоккеисты Франции, Словении и Латвии.
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На будущий Кубок четырёх наций velcom в белорусскую сборную по хоккею вызов получили нападающие минского "Динамо" Андрей и Сергей Костицыны, сообщает БЕЛТА.
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