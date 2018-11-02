Братья Костицыны вызваны в сборную Беларуси на Кубок четырёх наций





Андрей и Сергей Костицыны.

Фото с сайта pressball.by

сообщает БЕЛТА. На будущий Кубок четырёх наций velcom в белорусскую сборную по хоккею вызов получили нападающие минского "Динамо" Андрей и Сергей Костицыны,БЕЛТА.





Также главный тренер сборной Андрей Сидоренко пригласил на турнир ещё двух представителей "зубров": Александра Китарова и Евгения Ковыршина. Вместо нападающего Александра Малявко из "Нёмана", который получил травму, на лёд выйдет Андрей Белевич из "Динамо-Молодечно".









Кубок четырёх наций velcom пройдёт в "Чижовка-Арене" с 8 по 10 ноября. Кроме белорусских в нём примут участие хоккеисты Франции, Словении и Латвии.



