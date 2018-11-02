Льготы семьям, воспитывающим инвалидов

— Воспитываем с мужем троих детей. Девятилетний сын является инвалидом с детства. Какие льготы положены семьям, воспитывающим детей-инвалидов?

Татьяна, г.п. Лоев.

Отвечает главный специалист отдела по назначению и выплате пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Инесса Козловская.

— Семье, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, выплачивается гарантированная государственная помощь в виде ежемесячных денежных выплат:

— социальная пенсия на ребенка-инвалида до 18 лет или пенсия по случаю потери кормильца

(ст.ст. 35, 38, 41, 411, 73 Закона РБ «О пенсионном обеспечении» от 17.04.1992 г. № 1596-ХII; ст.ст. 35, 36, 39, 40 Закона РБ «О соц. защите граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, др. радиационных аварий» от 6.01.2009 г. № 9-З);

— пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет на ребенка-инвалида назначается и выплачивается в размере 45% среднемесячной заработной платы работников в республике (ст. 13 Закона РБ «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от 29.12.2012 г. № 7- З (далее — Закон));

— пособие на детей старше 3 лет независимо от доходов семьи (в зависимости от занятости родителя в прошлом году) в размере 70% бюджета прожиточного минимума (БПМ) — на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и 50% БПМ на каждого ребенка, воспитываемого в семье (ст.ст. 15, 16 Закона РБ).

— пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет в размере 100% бюджета прожиточного минимума (БПМ) на детей, имеющих 1 или 2 степень утраты здоровья. С 3 или 4 степенью утраты — до достижения ребенком-инвалидом 3 лет включительно 100% БПМ, после достижения 3 лет — 120% БПМ.

Право на пособие имеют родители, усыновители, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, если они заняты на следующих условиях:

— работают на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы рабочего времени) у одного или нескольких нанимателей, или выполняют работу на дому у одного нанимателя;

— находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (за любым ребенком до 3 лет, не только за ребенком-инвалидом) или в академическом отпуске;

— получают пенсию или ежемесячную страховую выплату в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

— в случае приостановления деятельности лица, являющегося ИП, нотариусом, адвокатом, осуществляющим ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, в порядке, установленном законодательством.

Другим лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, пособие назначается при условии, если они не являются занятыми и если родители не имеют права на пособие либо не могут осуществлять уход в связи с инвалидностью 1 группы (ст. 18 Закона).

Подготовила

Светлана Павлова, «ЛК».