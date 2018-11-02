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В стране цветных фантазий
03.11.2018 — Разное | Свислочская газета
Вдоль по волшебной радуге отправились 30 воспитанников пришкольного оздоровительного лагеря «Солнышко» гимназии № 1 им. К. Калиновского г. Свислочи.
С юными школьниками мы встретились в Свислочской детской библиотеке, где ребята приняли участие в краеведческой игре-путешествии «Край седой старины и красивых легенд». С удовольствием воспитанники слушали увлекательные легенды о происхождении Свислочи, интересные исторические факты, о знаменитых выходцах из нашего края. Поговорили также и о современной Свислочи, ее достопримечательностях. Увлеченно ребята составляли из отдельных букв названия населенных пунктов района, а также собирали из пазлов изображения исторических памятников, зданий и сооружений города. Вниманию воспитанников была представлена выставка «Свіслаччына на гістарычных скрыжаваннях». Самые активные школьники в конце встречи получили красочные календари на 2018–2019 учебный год.
Снежана ЖУРНЕВИЧ.
Фото автора.
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Вдоль по волшебной радуге отправились 30 воспитанников пришкольного оздоровительного лагеря «Солнышко» гимназии № 1 им. К. Калиновского г. Свислочи.
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