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В стране цветных фантазий

03.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В стране цветных фантазий

Вдоль по волшебной радуге отправились 30 воспитанников пришкольного оздоровительного лагеря «Солнышко» гимназии № 1 им. К. Калиновского г. Свислочи.

С юными школьниками мы встретились в Свислочской детской библиотеке, где ребята приняли участие в краеведческой игре-путешествии «Край седой старины и красивых легенд». С удовольствием воспитанники слушали увлекательные легенды о происхождении Свислочи, интересные исторические факты, о знаменитых выходцах из нашего края. Поговорили также и о современной Свислочи, ее достопримечательностях. Увлеченно ребята составляли из отдельных букв названия населенных пунктов района, а также собирали из пазлов изображения исторических памятников, зданий и сооружений города. Вниманию воспитанников была представлена выставка «Свіслаччына на гістарычных скрыжаваннях». Самые активные школьники в конце встречи получили красочные календари на 2018–2019 учебный год.
Каждый следующий день в лагере не похож на предыдущий: он имеет свой определенный цвет, соответствующий палитре радуги, где ребята знакомятся с интересными фактами представленных красок. Также на протяжении всей смены учащиеся собирают специальные самоцветы, которыми впоследствии заполняют волшебную емкость. Насыщена различными мероприятиями лагерная смена: конкурсами, экскурсиями, мастер-классами, играми.
Каждый день пребывания детей в лагере дарит им новые впечатления и знания, радость общения с друзьями и хорошее настроение.

 

Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Вдоль по волшебной радуге отправились 30 воспитанников пришкольного оздоровительного лагеря «Солнышко» гимназии № 1 им. К. Калиновского г. Свислочи.
 
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