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Поезд Минск-Адлер столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае: пострадали около 20 человек

03.11.2018 09:31 — Разное | БелТА  
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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 человек пострадали при столкновении поезда Минск-Адлер и грузовика в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Сегодня в 4.10 на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск-Адлер", - рассказали в пресс-службе. Водитель грузовика, машинист и его помощник госпитализированы, 15 пассажиров поезда обратились за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы.

По данным пресс-службы СКЖД, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Поезд продолжил движение после замены локомотива.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 человек пострадали при столкновении поезда Минск-Адлер и грузовика в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на...
 
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