Какая еда вредна, а какая полезна для белизны зубов

Люди с белыми зубами чувствуют себя более уверенными в обществе и более удовлетворены своими отношениями. Блог «Зожник»

перевел текст Greatist , где стоматолог рассказывает, какие продукты делают зубы темнее, а какие — естественно отбеливают.



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Самые плохие продукты для белизны зубов

1. Цитрусовые (и прочая еда с высокой кислотностью)

Возможно, вы замечали желтоватый оттенок, который приобретают язык и зубы, после поедания апельсинов. Несмотря на то, что такая еда вполне полезна для здоровья, она может способствовать разрушению эмали зубов и проявлять желтый оттенок дентина — твердого основания зуба.

2. Кофе и чай

— Эти напитки содержат танины, которые способствуют тому, чтобы оставлять пятна на зубах. Кроме того танины по своей природе обладают кислотностью и изменяют кислотно-щелочной баланс в полости рта. И когда вы едите другую «кислотную» пищу, она сильнее и больше влияет на разрушение эмали зубов, — говорит косметический дантист Курош Маддахи.



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По поводу чая он добавляет:

— Зеленый чай оставляет более серые пятна, черный — более желтые.

А еще доктор советует покупать качественный чай:

— Чем хуже качество чая, тем хуже пятна, которые он оставляет.

Курош Маддахи предлагает пить кофе или чай из таблеров или одноразовых стаканчиков с крышкой, чтобы минимизировать контакт напитка с зубами и полостью рта.

3. Сладости

Сахар сам по себе не так опасен — он не разрушает зубы напрямую (и не откладывается у вас на боках, если вы на дефиците калорий). Сахар служит отличной пищей для бактерий в зубном налете, которые с помощью сладкой пищи намного более активно размножаются. Чем больше бактерий на эмали зубов, тем больше они выделяют кислоты, которая и разрушает эмаль. В этих местах зубы темнеют.



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4. Сладкая газировка

Сладкая газировка действует аналогично твердым сладостям — представляя пищу для бактерий на зубах, которые и выделяют кислоты. Причем все, что газированно, имеет подобный эффект, даже sugar-free напитки .

5. Черника, ежевика и гранат

Несмотря на то, что они богаты антиоксидантами и важными витаминами, некоторые ягоды и фрукты особенно богаты пигментами, которые оставляют стойкие пятна. Доктор Маддахи советует простой тест — если пятна сложно убрать с ткани, то и на зубах пигмент будет держаться стойко.

6. Красное (и белое!) вино

Маддахи также сообщает, что оттенок, который придает зубам частый контакт с красным вином, еще сложнее вывести, чем желтый. Вино содержит все те же самые танины, про которые мы писали в разделе про чай и кофе.



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Кстати, в недавнем исследовании обнаружили, что красное вино (несмотря на пятна на зубах, которые оно оставляет) обладает антибактериальными свойствами и даже способствует борьбе с кариесом. Переключение на белое в целом также не стопроцентно безопасно для белизны зубов.

В исследовании обнаружено, что белые вина могут делать пятна на зубах темнее. Несмотря на то, что само по себе белое вино не оставляет пятен, содержащиеся в нем вещества способны оставлять микрополости на поверхности зубов, увеличивая способность пигментов из другой пищи закрепляться на эмали.

Полезные для белизны зубов продукты

1. Волокнистые фрукты

— Такие фрукты, как яблоки или груши, могут способствовать белизне зубов, — говорит доктор Маддахи.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Во-первых, они способствуют бурному слюноотделению (что само по себе способствует вымыванию кислот). Во-вторых, волокнистая структура фруктов помогает физически очищать поверхность зубов как скраб.

Тем не менее фрукты все же содержат сахар (а вы помните, что он — пища для бактерий), поэтому стоматологи предлагают почистить зубы после трапезы или пожевать жвачку без сахара.

2. Пищевая сода

Доктор Маддахи дает суровый совет:

— Просто макните мокрую щетку в соду и чистите зубы — это натуральное и самое простое средство отбеливания зубов.

Но не стоит делать это каждый день. Док рекомендует практиковать такой метод раз в неделю, так как твердые частицы соды царапают эмаль и ей нужно время на восстановление.



Источник: pixabay.com

3. Клубника

Клубника — еще один натуральный продукт для отбеливания зубов. Красные ягоды содержат яблочную кислоту, которая способствует такому эффекту. Некоторые для большего эффекта даже давят клубнику в соду и наносят двойной удар для белизны зубов. Впрочем, такие домашние средства отбеливания носят краткосрочный эффект и не могут сравниться с профессиональными.

4. Сыр

Поедание сыра слегка повышает уровень pH в полости рта и способствует уменьшению образования кариеса.



Источник: pixabay.com

5. Вода

Ученые полагают, что достаточное количество воды (которая, видимо, заменяет чай, кофе, газировку и сладкие соки и морсы) — само по себе помогает вымывать кислоты и танины из полости рта.