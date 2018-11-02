|
Какая еда вредна, а какая полезна для белизны зубов
Люди с белыми зубами чувствуют себя более уверенными в обществе и более удовлетворены своими отношениями.
Самые плохие продукты для белизны зубов
1. Цитрусовые (и прочая еда с высокой кислотностью)
Возможно, вы замечали желтоватый оттенок, который приобретают язык и зубы, после поедания апельсинов. Несмотря на то, что такая еда вполне полезна для здоровья, она может способствовать разрушению эмали зубов и проявлять желтый оттенок дентина — твердого основания зуба.
2. Кофе и чай
— Эти напитки содержат танины, которые способствуют тому, чтобы оставлять пятна на зубах. Кроме того танины по своей природе обладают кислотностью и изменяют кислотно-щелочной баланс в полости рта. И когда вы едите другую «кислотную» пищу, она сильнее и больше влияет на разрушение эмали зубов, — говорит косметический дантист Курош Маддахи.
По поводу чая он добавляет:
— Зеленый чай оставляет более серые пятна, черный — более желтые.
А еще доктор советует покупать качественный чай:
— Чем хуже качество чая, тем хуже пятна, которые он оставляет.
Курош Маддахи предлагает пить кофе или чай из таблеров или одноразовых стаканчиков с крышкой, чтобы минимизировать контакт напитка с зубами и полостью рта.
3. Сладости
Сахар сам по себе не так опасен — он не разрушает зубы напрямую (и не откладывается у вас на боках, если вы на дефиците калорий). Сахар служит отличной пищей для бактерий в зубном налете, которые с помощью сладкой пищи намного более активно размножаются. Чем больше бактерий на эмали зубов, тем больше они выделяют кислоты, которая и разрушает эмаль. В этих местах зубы темнеют.
4. Сладкая газировка
Сладкая газировка действует аналогично твердым сладостям — представляя пищу для бактерий на зубах, которые и выделяют кислоты. Причем все, что газированно, имеет подобный эффект, даже
5. Черника, ежевика и гранат
Несмотря на то, что они богаты антиоксидантами и важными витаминами, некоторые ягоды и фрукты особенно богаты пигментами, которые оставляют стойкие пятна. Доктор Маддахи советует простой тест — если пятна сложно убрать с ткани, то и на зубах пигмент будет держаться стойко.
6. Красное (и белое!) вино
Маддахи также сообщает, что оттенок, который придает зубам частый контакт с красным вином, еще сложнее вывести, чем желтый. Вино содержит все те же самые танины, про которые мы писали в разделе про чай и кофе.
Кстати, в недавнем
В
Полезные для белизны зубов продукты
1. Волокнистые фрукты
— Такие фрукты, как яблоки или груши, могут способствовать белизне зубов, — говорит доктор Маддахи.
Во-первых, они способствуют бурному слюноотделению (что само по себе способствует вымыванию кислот). Во-вторых, волокнистая структура фруктов помогает физически очищать поверхность зубов как скраб.
Тем не менее фрукты все же содержат сахар (а вы помните, что он — пища для бактерий), поэтому стоматологи предлагают почистить зубы после трапезы или пожевать жвачку без сахара.
2. Пищевая сода
Доктор Маддахи дает суровый совет:
— Просто макните мокрую щетку в соду и чистите зубы — это натуральное и самое простое средство отбеливания зубов.
Но не стоит делать это каждый день. Док рекомендует практиковать такой метод раз в неделю, так как твердые частицы соды царапают эмаль и ей нужно время на восстановление.
3. Клубника
Клубника — еще один натуральный продукт для отбеливания зубов. Красные ягоды содержат яблочную кислоту, которая способствует такому эффекту. Некоторые для большего эффекта даже давят клубнику в соду и наносят двойной удар для белизны зубов. Впрочем, такие домашние средства отбеливания носят краткосрочный эффект и не могут сравниться с профессиональными.
4. Сыр
Поедание сыра слегка
5. Вода
Ученые полагают, что достаточное количество воды (которая, видимо, заменяет чай, кофе, газировку и сладкие соки и морсы) — само по себе помогает вымывать кислоты и танины из полости рта.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоматолог рассказывает, какие продукты делают зубы темнее, а какие - естественно отбеливают.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)