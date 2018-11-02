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Сражение Витебска и Минска за награды и другие события 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу
2 ноября стартовал 27-й тур
Для этого команде Алексея Баги 4 ноября на «Борисов-Арене» надо не проиграть гродненскому «Неману». И тогда эмблему команды украсит третья звезда, как и мечтал Анатолий Капский.
В Витебске местная команда попробует отыграться на минском «Динамо» за свое поражение в Солигорске. Если команда Ясинского проиграет, то вылетит из медальной зоны чемпионата. А сзади напирает «Торпедо-БелАЗ», для которого Лига Европа имеет более реальные очертания, нежели для брестского «Динамо».
В зоне вылета находятся четыре клуба, которых в этом туре ждут сильные соперники.
Все матчи можно смотреть в прямом эфире на
Открыл программу тура матч в столице, в котором
В субботу пройдут еще два матча:
ФК «Витебск» — «Динамо» (Минск), 15.00;
«Динамо» (Брест) — «Ислочь», 17.00.
4 ноября состоятся еще четыре игры:
ФК «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), 14.00;
«Днепр» — «Торпедо-БелАЗ», 16.00;
5 ноября тур завершится в поселке Октябрьский:
ФК «Смолевичи» — ФК «Гомель», 15.00.
Положение в чемпионате после первого дня 27-го тура:
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Во второй день 27-го тура важнейший матч пройдет в Витебске, в котором может решится многое в борьбе за награды.
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