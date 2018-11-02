В Бресте подрались маршрутчики: пострадавший провел месяц в больнице

Инцидент произошел 27 июля около 9 часов утра на улице Орловской в Бресте. Сцепились два водителя маршрутных такси. Один из них трижды ударил в голову соперника, в результате тот получил тяжкие телесные повреждения и с тяжелой травмой был госпитализирован.

Пострадавший провел в больнице месяц.

После проведения судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила факт причинения тяжкого телесного повреждения пострадавшему, нападавший водитель был задержан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия ИВАНЮКА.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 ("Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения") УК РБ.