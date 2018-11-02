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В Бресте подрались маршрутчики: пострадавший провел месяц в больнице

03.11.2018 09:49 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте подрались маршрутчики: пострадавший провел месяц в больнице
Фото из открытых источников

Инцидент произошел 27 июля около 9 часов утра на улице Орловской в Бресте. Сцепились два водителя маршрутных такси. Один из них трижды ударил в голову соперника, в результате тот получил тяжкие телесные повреждения и с тяжелой травмой был госпитализирован.

Пострадавший провел в больнице месяц. 

После проведения судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила факт причинения тяжкого телесного повреждения пострадавшему, нападавший водитель был задержан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия ИВАНЮКА.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 ("Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения") УК РБ. 

Расследование по делу продолжается. Следствие просит очевидцев драки и пассажиров маршрутных такси сообщить об этом по телефону +375 (33) 600 55 88. 

В Бресте подрались маршрутчики: пострадавший провел месяц в больнице
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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Драка началась из-за того, что один из водителей на дороге «подрезал» другого.
 
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