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В Бресте подрались маршрутчики: пострадавший провел месяц в больнице
03.11.2018 09:49 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел 27 июля около 9 часов утра на улице Орловской в Бресте. Сцепились два водителя маршрутных такси. Один из них трижды ударил в голову соперника, в результате тот получил тяжкие телесные повреждения и с тяжелой травмой был госпитализирован.
Пострадавший провел в больнице месяц.
После проведения судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила факт причинения тяжкого телесного повреждения пострадавшему, нападавший водитель был задержан, сообщает
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 ("Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения") УК РБ.
Расследование по делу продолжается. Следствие просит очевидцев драки и пассажиров маршрутных такси сообщить об этом по телефону +375 (33) 600 55 88.
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Драка началась из-за того, что один из водителей на дороге «подрезал» другого.
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