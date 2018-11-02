Установлена расчётная норма рабочего времени на 2019 год

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 октября 2018 г. № 77 установлена расчетная норма рабочего времени на 2019 год.

Согласно документу, расчетная норма при пол

ной норме продолжительности рабочего времени составит не более:



* 2008 часов - для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье;



* 2016 часов - для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье.



Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



По информации Национального центра правовой информации Республики Беларусь