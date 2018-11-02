|
Установлена расчётная норма рабочего времени на 2019 год
03.11.2018 — Разное | Пинский Вестник
> Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 октября 2018 г. № 77 установлена расчетная норма рабочего времени на 2019 год.
Согласно документу, расчетная норма при полной норме продолжительности рабочего времени составит не более:
* 2008 часов - для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье;
* 2016 часов - для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
По информации Национального центра правовой информации Республики Беларусь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 октября 2018 г. № 77 установлена расчетная норма рабочего времени на 2019 год. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)