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Выставка ретро звукотехники «От граммофона до магнитофона»

03.11.2018 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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2 ноября 2018 года в Брестской ОТНБ на Пушкинской, 19 открылась выставка ретро звукотехники «От граммофона до магнитофона».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60301.php

Выставка ретро звукотехники «От граммофона до магнитофона»

Патефон, граммофон, бонафон, графонола. Звуковоспроизводящие приборы конца 19 – начала 20 веков. Редкие коллекционные предметы. История эволюции техники и носителей информации, начавшаяся граммофонной пластинкой, которую со временем заменили магнитные ленты, компакт кассеты, флоппи диски, CD диски и флэшки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60301.php

Выставка ретро звукотехники «От граммофона до магнитофона»

Открывая выставку, заведующая библиотекой Ольга Лызо рассказала, как деревянные части патефонов шли на растопку в холодные военные зимы.

Как оказалось, в Бресте и Брестском районе есть немало людей, которые занимаются розыском, восстановлением и сохранением старинной техники. Многие предметы экспозиции находятся в действующем состоянии. В этом смогли убедиться первые посетители выставки, вслушиваясь в шуршащие звуки старинных романсов и полонеза Огинского, наблюдая, как толстая звукоснимающая игла скользит по звуковым дорожкам граммофонной пластинки на покачивающимися кружащемся ложе, покрытом мягким фетром.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60301.php

Выставка ретро звукотехники «От граммофона до магнитофона»

Своими знаниями о граммофонах, патефонах, технологиях и производителях техники поделились коллекционеры Сергей Гринь и Олег Зубарь.

Экскурсионная эстафета перешла к Анне Ковалевой, коллекционеру и директору музея «Брест театральный». Ее экспонаты «моложе»: радиолы, транзисторы, музыкальные шкатулки и открытки, виниловые пластинки и переносные проигрыватели, бобинные и кассетные магнитофоны, которые сохранили для нас любимые мелодии и запретные песни последних десятилетий прошлого века. Например, Владимира Высоцкого или группы Scorpions.

Экспонаты предоставили Олег Зубарь, Анатолий Качуровский, Т. Рудко, Сергей Гринь, И. Никитина, Благотворительный фонд «Фортификация Бреста» и Андрей Воробей, О. Пакало, Олег Малейко, музей «Брест театральный» и Анна Ковалева и др.

 
Теги: Брест
 
 
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2 ноября 2018 года в Брестской ОТНБ на Пушкинской, 19 открылась выставка ретро звукотехники «От граммофона до магнитофона». Патефон, граммофон, бонафон, графонола....
 
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