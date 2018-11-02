Выставка витебского художника Олега Прусова «Месяц Ай» открылась в Бресте 2 ноября

2 ноября 2018 года в Выставочном зале на Советской открылась выставка витебского художника Олега Прусова «Месяц Ай». Она стала возможна благодаря людям, знавших Олега и его творчество. Среди них – Оксана Гайдукович, Екатерина Шевченко, Павел Рябов, Алексей Павлючук, которые помогли организации первой выставки художника в Бресте.



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Поэт, сказочник и художник, Олег Прусов был серьезно болен и умер в 1996 году. К 26 годам он написал более 200 работ, которые стали украшением частных и музейных коллекций Беларуси, России, Европы.



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Каждый воспринимает и чувствует мир по-своему. Возникло ощущение, что картины наблюдают за зрителями, рассказывают свои собственные истории, очерчивают свою собственную реальность.



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- Перед Вами мои работы… Не пытайтесь примерить к ним каждодневные одежды яви. Это мой мир, моя сказка, мой вымысел. Ито, что обыденно в этом мире, недопустимо в том, созданном мной, и странности того мира не измеряйте нормой привычного нам. Как всякий вымысел, мой впитал в себя черты реально существующего – и чайник назовем чайником, стул – стулом, но не бросайте ради этого мою сказку в провинцию к натуре. Мой стул не будет стоять, чайник не наполнишь водой. Эти вещи лишены утилитарности, лишены своей будничной сущности. Они призваны мной участвовать в действе, их форму я наполнил новым содержанием. Мои работы – моя азбука, - говорил Олег Прусов.