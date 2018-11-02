На Быховщине подведены итоги конкурса на лучшую ландшафтную композицию

Сделаем нашу малую Родину краше! С таким призывом выступают лидеры профсоюзного и молодежного движений Быховщины. Еще в конце мая районное объединение профсоюзов совместно с РК ОО « БРСМ » объявили конкурс среди профсоюзных первичек на лучшую ландшафтную композицию.





















































Представленные материалы изучали долго и скрупулезно. Оценивали красоты и оригинальность задумок с выездом на место. И вот подвели итоги.

Абсолютным победителем «конкурса красоты территории» стала профсоюзная первичная организация Барколабовского УПК под председательством Людмилы Самыковой. Бронза в погоне за лидерством среди ландшафтных композиций досталось первичке яслей-сада №2 «Журавинка», которой руководит Елена Шляева.

Председатель районного объединения профсоюзов Наталья Приборец вручила награды, подчеркнув значимость конкурса. 2018-й — год малой родины.

Победители достойные. Кому, как ни педагогам, на собственном примере в работе доказывать: создать прекрасное просто. Нужно лишь желание и немного фантазии!

Педагоги и воспитатели собственноручно выступили и дизайнерами, и садовниками. Сами разработали эскизы будущих композиций и воплотили их в жизнь.

Яркие клумбы благоухали все лето и еще осенью радовали глаз. «Скреативили» и с архитектурными формами. Для их создания дорогостоящих материалов не потребовалось. Работали только с тем, что было под руками, себе и окружающим на радость!

Алеся МУХАЧЕВА.