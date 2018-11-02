ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Быховщине подведены итоги конкурса на лучшую ландшафтную композицию

03.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Сделаем нашу малую Родину краше! С таким призывом выступают лидеры профсоюзного и молодежного движений Быховщины. Еще в конце мая районное объединение профсоюзов совместно с РК ОО «БРСМ» объявили конкурс среди профсоюзных первичек на лучшую ландшафтную композицию.

На Быховщине подведены итоги конкурса на лучшую ландшафтную композицию


На Быховщине подведены итоги конкурса на лучшую ландшафтную композицию


На Быховщине подведены итоги конкурса на лучшую ландшафтную композицию


На Быховщине подведены итоги конкурса на лучшую ландшафтную композицию


На Быховщине подведены итоги конкурса на лучшую ландшафтную композицию


На Быховщине подведены итоги конкурса на лучшую ландшафтную композицию


На Быховщине подведены итоги конкурса на лучшую ландшафтную композицию


На Быховщине подведены итоги конкурса на лучшую ландшафтную композицию


На Быховщине подведены итоги конкурса на лучшую ландшафтную композицию

 

Представленные материалы изучали долго и скрупулезно. Оценивали красоты и оригинальность задумок с выездом на место. И вот подвели итоги.

Абсолютным победителем «конкурса красоты территории» стала профсоюзная первичная организация Барколабовского УПК под председательством Людмилы Самыковой. Бронза в погоне за лидерством среди ландшафтных композиций досталось первичке яслей-сада №2 «Журавинка», которой руководит Елена Шляева.

Председатель районного объединения профсоюзов Наталья Приборец вручила награды, подчеркнув значимость конкурса. 2018-й — год малой родины.

Победители достойные. Кому, как ни педагогам, на собственном примере в работе доказывать: создать прекрасное просто. Нужно лишь желание и немного фантазии!

Педагоги и воспитатели собственноручно выступили и дизайнерами, и садовниками. Сами разработали эскизы будущих композиций и воплотили их в жизнь.

Яркие клумбы благоухали все лето и еще осенью радовали глаз. «Скреативили» и с архитектурными формами. Для их создания дорогостоящих материалов не потребовалось. Работали только с тем, что было под руками, себе и окружающим на радость!

Алеся МУХАЧЕВА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сделаем нашу малую Родину краше! С таким призывом выступают лидеры профсоюзного и молодежного движений Быховщины. Еще в конце мая районное
 
Новости дня
Новости разные
 
Выставка витебского художника Олега Прусова «Месяц Ай» открылась в Бресте 2 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика