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В Мстиславле 8-летний школьник едва не утонул в бассейне во время занятия
Новости Беларуси. 26 сентября в Мстиславле на уроке по плаванию едва не утонул младшеклассник.
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Примерно в полпятого вечера 19-летняя преподаватель ненадолго отвлеклась, а когда снова перевела взгляд на подопечных, обнаружила лежавшего под водой лицом вниз на глубине 30-40 см мальчика.
8-летний ребёнок был незамедлительно извлечён из воды, ему была проведена сердечно-лёгочная реанимация, после чего пострадавшего доставили в больницу. У пациента была выявлена механическая асфиксия, которая вызвала комплекс угрожающих жизни состояний.
В настоящее время школьник выписан из медучреждения, чувствует себя хорошо.
Возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РБ.
Несколько лет назад в аквапарке Кобрина едва не утонула 7-летняя девочка.
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Новости Беларуси. 26 сентября в Мстиславле на уроке по плаванию едва не утонул младшеклассник. Как сообщает Следственный комитет, в тот день в одном из...
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