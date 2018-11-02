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В Гродно нетрезвый строитель избил коллегу молотком из-за разнице в зарплате
Новости Беларуси. 31 октября в Гродно рабочий избил коллегу из-за разницы в зарплате.
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В ходе общения разговор коснулся работы и оплаты труда. Выяснилось, что при наглядно одинаковом объёме выполненных работ мужчины получали разные суммы. Началась ссора. Отмечается, что никто из четырёх собеседников не имел отношения к бухгалтерии и не мог повлиять на зарплату.
Во время конфликта 45-летний гражданин нанёс своему 59-летнему коллеге три удара молотком: один по голове, два – по телу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».
Летом 2018 года двое мужчин спорили о том, как правильно пасти коров.
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Новости Беларуси. 31 октября в Гродно рабочий избил коллегу из-за разницы в зарплате. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, инцидент произошёл в конце...
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